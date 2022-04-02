客機機組檢疫期縮短 業界：對運力幫助有限

仍須招募員工自願形式上班

國泰此前公布2月客運運力按年減69.4%，相比疫情前水平僅不足2%。自從港府1月初收緊抵港機組人員的檢疫安排之後，國泰採取閉環形式邀請機組人員上班，包括3周閉環管理，即機組人員到外地後只來往指定酒店休息之後就要登機回程，當值3周後抵港隔離檢疫14日才能返家，休息兩周後再返工。據知，機師自願按此形式上班的數量不多，限制了國泰可營運的航班。港府縮減檢疫期至7日後，機組人員閉環工作3周後，檢疫7日便可返家休息兩周，對人員周轉有幫助，但不會很大。該人士指若檢疫天數進一步減至3天，公司便可以取消自願返工的安排，要求所有機組人員用4天完成一程長途客機航程後，回港隔離3天才放假。

據報，國泰航班運營主管Chris Kempis在一份員工的備忘錄中，表示今次調整是朝着正確方向邁出的一小步，為國泰的客運機組人員帶來緩解。另外，已在酒店隔離7天的國泰員工，在提交檢測結果呈陰性後，可以離開指定隔離酒店。