一眾「死線」前發業績內房 股債價齊升

相反，一眾在「死線」前刊發未經核數師審核業績的內房，不單股價做好（見表），債價更大幅反彈，當中合景泰富（1813）旗下「15合景02」一度升停板，全日大升逾四成，收報88.9元。「15合景02」規模8億元人民幣、7年期及2022年12月到期。

世茂一筆境內債插水 盤中曾跌停

此外，同樣發布未經核數師審核業績的融信（3301）、寶龍（1238）、龍光（3380）境內債亦急升。當中融信旗下的「20融信01」及「20融信03」分別升16%及13.6%。寶龍旗下的「21寶龍01」亦升13.02%。龍光旗下的「20龍控04」、「19龍控04」分別升12.8%及7.7%。而成功發布業績的時代中國（1233）旗下的「20時代05」、「20時代09」、「20時代02」分別升10.6%、8.2%及7.3%。

不過，這批成功趕在「死線」前公布未經審核業績的內房股，雖然昨日股債齊升，但銀河聯昌證券的中國和香港研究主管鄭懷武認為仍要審慎觀察，因這批內房股「都要諗清諗楚」，若今次發布的帳目與稍後經審核業績出現很大差異的話，相信監管機構會向管理層「問好多嘢」。至於停牌的股份，大部分亦已提出發布一至兩個月內刊發業績的期限，但相信涉及重組等問題的企業，或需更長時間才能發布業績。

他又稱，停牌中的公司須在限期內盡快刊發業績，否則停牌時間延長，恐再加劇債主及銀行擔憂，進而加重債務壓力。