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經濟
2022年4月1日星期五
技術取勝
投資策略
古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取
華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限
差估署：商廈空置率12.3% 連升3年
九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區
首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半
港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱
零售協會：24%商戶擬本月結束部分門市
莎莎獲主席夫婦提供2億元循環貸款
2月新申請按揭貸款個案6年低
正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標
時代中國今年銷售目標大削逾三成
港府首次發行20年期債券
美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成
名創優品申港雙重上市 撤同股不同權
5月到期的士保單 泰加拒安排續保
內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季
油價回升 中石油上年多賺3.8倍
Morningstar研究：港基金收費透明度不足
大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊
中生製藥去年多賺逾4倍
中信股份去年盈利增長24%
美核心PCE升5.4% 略低預期 仍較1月加快 39年最大升幅
蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付
英上月樓價升14% 18年最大升幅
張兆聰：內銀強勢 交行率先破頂
方保僑：Google年度活動啟示：藉科技減醫療系統負擔
植耀輝：停牌潮或困擾港股
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
盧駿匡：恒指需先突破22400
譚仔三哥首間日本分店開業現人龍
證監會委員會任命名單 David Webb任期明年屆滿
劉思明：港股3月驚濤駭浪 今季波幅或逾3000點
周顯：借孖展買中移動不划算
譚新強：拜登君子報仇 十年未晚
湯文亮：大行評樓市專家都很年輕
日本負利率 資金續湧入房地產
弄清3類房屋 中古即「二手」
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
【明報專訊】天工呈突破短線撲3.5元（圖）
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