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蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付

【明報專訊】環球監管機構對科技巨企加強規管之際，蘋果（美：AAPL）App Store應用程式商店作出讓步，允許數碼雜誌、報章、書籍、音樂及視頻等閱讀服務軟件（reader apps），包括影視串流平台Netflix（美：NFLX）及音樂串流平台Spotify（美：SPOT）等，在應用程式內使用外部鏈接，以便用戶能連接外部網站註冊，購買服務或管理自己的帳戶，避過蘋果App Store抽佣。

蘋果以往規定，在App Store上架的應用程式，若採用應用內購買功能，只能通過蘋果支付系統進行，並由蘋果向軟件開發商抽取15%至30%佣金，觸發多個軟件開發商入稟法院控告蘋果涉嫌違反競爭法。

蘋果的新政策允許閱讀服務軟件連繫外部網站向用戶收費，是蘋果去年與日本公平貿易委員會（JFTC）達成和解一部分。蘋果表示，新政策在全球適用，但不適用於其他類型軟件，例如在應用內購買的遊戲服務，或實時健身訓練等。這些軟件仍須使用蘋果支付系統。

Spotify此前與Google達成協議，安卓（Android）系統的Spotify軟件，將提供Google Play應用程式商店以外支付方式。

或引入首家中國晶片供應商

此外，彭博引述知情人士稱，由於日本鎧俠此前供應受阻，暴露供應鏈風險，蘋果正研究為iPhone手機存儲晶片引入更多供貨來源，除現有供應商美光科技（美：MU）、三星電子（韓：005930）等，有可能引入首家中國供應商，現正測試長江存儲生產的NAND閃存晶片樣本。

另外，彭博社亦報道，蘋果有意增強金融科技發展，正研究更直接參與金融服務行業的方式。消息稱，蘋果正開發支付處理、風險評估、詐騙分析、信用檢查及其他客服功能，最終可能會減少蘋果支付（Apple Pay）、蘋果信用卡（Apple Card）等金融產品對外部合作伙伴的依賴。

（綜合報道）

[國際金融]

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