經濟
國際金融

美核心PCE升5.4% 略低預期 仍較1月加快 39年最大升幅

【明報專訊】美國聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的美國核心個人消費支出（PCE）物價指數，在2月按年增長5.4%，略低於分析師預期，不過較1月的5.2%升幅進一步加快，是1983年4月以來最大升幅。計入食品及能源價格的美國整體個人消費支出（PCE）物價指數，在2月按年升6.4%，高於1月修正後的6%升幅，再創40年新高。

利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局今年餘下的6次會議，將再加息兩厘或以上，意味一些會議將加息半厘。通脹高企，加上俄烏局勢未明，美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾100點。今年首季，道指和標普500指數跌約3%，納指跌逾7%。

美擬釋油儲 國際油價跌逾4%

為應對通脹加劇，美國準備釋出戰略石油儲備（詳見A24版），國際油價昨晚跌逾4%。另一方面，油組與盟友（OPEC+）昨舉行部長級會議，議決5月的每日原油產量提高43.2萬桶，維持輕微增產的目標。

當前OPEC+與代表西方石油消費國的國際能源署（IEA）緊張關係加劇。OPEC+決定，不再使用IEA的數據。IEA成員國則準備於周五商討集體釋出油儲。高盛的大宗商品分析師指出，釋出油儲將有助今年油市供求趨向平衡，但不會解決結構性不足的問題。

面對通脹高企，美國2月消費者支出按月增0.2%，升幅較分析師預期低0.3個百分點。反觀1月的消費者支出按月升幅上修至2.7%。

由於美國新冠變種病毒Omicron的疫情在2月減退，消費者在餐廳用餐及旅行等服務支出，按月增加0.9%，不過商品支出有所下降。至於2月消費者收入則按月增長0.5%，較1月的0.1%升幅有所加快。

美國首次申領失業救濟人數跌至50年低位後，上周略為回升。在截至3月26日當周，首次申請失業救濟人數增至20.2萬人，略高於預期。

法3月通脹率升5.1% 有紀錄新高

美國通脹維持高位之際，法國3月通脹率按年升5.1%，創1997年有紀錄以來新高。此外，德國3月消費者價格按年升7.3%，創30年高位。

俄羅斯總統普京昨表示，已簽署法令，規定外國買家須由周五起，以盧布支付天然氣費用，否則供應合約將會終止。受消息刺激，盧布兌每美元昨晚升至82.2左右，幾乎收復2月底以來的跌幅。

瑞典快時尚品牌H&M（瑞典：HM-B）表示，近期銷售增長有所放緩，在3月按年增6%，較截至2月底的首財季所錄得的23%按年升幅大為收窄，反映俄烏衝突對其銷售影響。H&M已暫停在俄羅斯的銷售。該品牌有4%收入來自當地，H&M股價昨跌逾一成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油價 美股 通脹

上 / 下一篇新聞

古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取
古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取
華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限
華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限
差估署：商廈空置率12.3% 連升3年
差估署：商廈空置率12.3% 連升3年
九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區
九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區
首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半
首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半
港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱
港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱
零售協會：24%商戶擬本月結束部分門市
零售協會：24%商戶擬本月結束部分門市
莎莎獲主席夫婦提供2億元循環貸款
莎莎獲主席夫婦提供2億元循環貸款
2月新申請按揭貸款個案6年低
2月新申請按揭貸款個案6年低
正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標
正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標
時代中國今年銷售目標大削逾三成
時代中國今年銷售目標大削逾三成
港府首次發行20年期債券
港府首次發行20年期債券
美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成
美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成
名創優品申港雙重上市 撤同股不同權
名創優品申港雙重上市 撤同股不同權
5月到期的士保單 泰加拒安排續保
5月到期的士保單 泰加拒安排續保
內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季
內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季
油價回升 中石油上年多賺3.8倍
油價回升 中石油上年多賺3.8倍
Morningstar研究：港基金收費透明度不足
Morningstar研究：港基金收費透明度不足
大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊
大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊
中生製藥去年多賺逾4倍
中生製藥去年多賺逾4倍
中信股份去年盈利增長24%
中信股份去年盈利增長24%
蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付
蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付
英上月樓價升14% 18年最大升幅
英上月樓價升14% 18年最大升幅
張兆聰：內銀強勢 交行率先破頂
張兆聰：內銀強勢 交行率先破頂
方保僑：Google年度活動啟示：藉科技減醫療系統負擔
方保僑：Google年度活動啟示：藉科技減醫療系統負擔
植耀輝：停牌潮或困擾港股
植耀輝：停牌潮或困擾港股
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
盧駿匡：恒指需先突破22400
盧駿匡：恒指需先突破22400
譚仔三哥首間日本分店開業現人龍
譚仔三哥首間日本分店開業現人龍
證監會委員會任命名單 David Webb任期明年屆滿
證監會委員會任命名單 David Webb任期明年屆滿
劉思明：港股3月驚濤駭浪 今季波幅或逾3000點
劉思明：港股3月驚濤駭浪 今季波幅或逾3000點
周顯：借孖展買中移動不划算
周顯：借孖展買中移動不划算
譚新強：拜登君子報仇 十年未晚
譚新強：拜登君子報仇 十年未晚
湯文亮：大行評樓市專家都很年輕
湯文亮：大行評樓市專家都很年輕
日本負利率 資金續湧入房地產
日本負利率 資金續湧入房地產
弄清3類房屋 中古即「二手」
弄清3類房屋 中古即「二手」