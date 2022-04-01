大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊

【明報專訊】近年息口低企，多家銀行的淨息差均持續呈下跌趨勢，但大新銀行（2356）淨息差仍然上升，達1.72%，按年升0.09個百分點。該行表示，淨息差上升是因為集團於年內致力控制資金成本，且年底利率有所上調。公告顯示，大新銀行去年利息支出大減51%至12.26億元，主要是銀行存款或客戶存款的利息支出減51%至10.66億元。不過，整體客戶存款總額上升3%，反映是支付客戶的存款利率下調。