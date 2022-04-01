經濟

油價回升 中石油上年多賺3.8倍

【明報專訊】受惠於2021年油價持續回升，內地經濟持續穩定恢復，油氣需求旺盛，帶動中石油（0857）去年盈利按年大增3.85倍，達到921.7億元（人民幣，下同）。每股派末期息0.09622元，按年增加10%（見表）。董事長戴良厚表示，俄烏事件對全球影響深遠，對國際能源市場構成重大影響，在過去一段時間，油價已升50%至70%，處於高位震盪。集團會採取多方舉措，確保原油及天然氣供應，並會加大勘探力度。

董事長：採多方舉措 保原油天然氣供應

期內，中石油的勘探與生產業務的分部經營利潤按年大增1.96倍，賺684.52億元。煉化及銷售業務則扭虧為盈，分別賺497.4億元及132.77億元，天然氣及管道業務的盈利跌39%，主要與年內來自重組收益減少有關。進口天然氣虧損則按年減少69.47億元。

現金流充裕 股息派發率推高至45%

財務總監及董事會秘書柴守平解釋，這與進口氣成本下降、直接開拓終端用戶、推進天然氣價格市場化、國家頒布進口氣政策加大退稅力度等有關。另基於2021年度經營良好，現金流非常充裕，因此將股息派發率推高至45%。他預期，今年資本開支會按年減少3.7%至2420億元。

戴良厚表示，集團會加大新能源投資，涵蓋風光、氫能及地熱，投資力度按年大增逾兩倍。長遠冀在2035年時實現油、氣、新能源業務三分天下，天然氣產量佔油氣當量約55%。到2050年時，新能源有望佔總能源量一半水平。當中在新能源開發利用冀達到總當量2300萬噸標煤水平，產量佔比達總能源量7%。

相關字詞﹕中石油 任立新 柴守平 戴良厚 中國石油

上 / 下一篇新聞

古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取
古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取
華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限
華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限
差估署：商廈空置率12.3% 連升3年
差估署：商廈空置率12.3% 連升3年
九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區
九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區
首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半
首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半
港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱
港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱
零售協會：24%商戶擬本月結束部分門市
零售協會：24%商戶擬本月結束部分門市
莎莎獲主席夫婦提供2億元循環貸款
莎莎獲主席夫婦提供2億元循環貸款
2月新申請按揭貸款個案6年低
2月新申請按揭貸款個案6年低
正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標
正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標
時代中國今年銷售目標大削逾三成
時代中國今年銷售目標大削逾三成
港府首次發行20年期債券
港府首次發行20年期債券
美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成
美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成
名創優品申港雙重上市 撤同股不同權
名創優品申港雙重上市 撤同股不同權
5月到期的士保單 泰加拒安排續保
5月到期的士保單 泰加拒安排續保
內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季
內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季
Morningstar研究：港基金收費透明度不足
Morningstar研究：港基金收費透明度不足
大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊
大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊
中生製藥去年多賺逾4倍
中生製藥去年多賺逾4倍
中信股份去年盈利增長24%
中信股份去年盈利增長24%
美核心PCE升5.4% 略低預期 仍較1月加快 39年最大升幅
美核心PCE升5.4% 略低預期 仍較1月加快 39年最大升幅
蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付
蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付
英上月樓價升14% 18年最大升幅
英上月樓價升14% 18年最大升幅
張兆聰：內銀強勢 交行率先破頂
張兆聰：內銀強勢 交行率先破頂
方保僑：Google年度活動啟示：藉科技減醫療系統負擔
方保僑：Google年度活動啟示：藉科技減醫療系統負擔
植耀輝：停牌潮或困擾港股
植耀輝：停牌潮或困擾港股
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
盧駿匡：恒指需先突破22400
盧駿匡：恒指需先突破22400
譚仔三哥首間日本分店開業現人龍
譚仔三哥首間日本分店開業現人龍
證監會委員會任命名單 David Webb任期明年屆滿
證監會委員會任命名單 David Webb任期明年屆滿
劉思明：港股3月驚濤駭浪 今季波幅或逾3000點
劉思明：港股3月驚濤駭浪 今季波幅或逾3000點
周顯：借孖展買中移動不划算
周顯：借孖展買中移動不划算
譚新強：拜登君子報仇 十年未晚
譚新強：拜登君子報仇 十年未晚
湯文亮：大行評樓市專家都很年輕
湯文亮：大行評樓市專家都很年輕
日本負利率 資金續湧入房地產
日本負利率 資金續湧入房地產
弄清3類房屋 中古即「二手」
弄清3類房屋 中古即「二手」