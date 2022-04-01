經濟

5月到期的士保單 泰加拒安排續保

【明報專訊】今年1月被保監局接管的泰加保險公布，由於接管經理人仍在了解泰加的經營及財務狀况，保障客戶利益，該行未能為於今年5月到期的927張的士保險安排續保，公司將陸續就受影響的保單，向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。有關於今年6月或以後到期之的士保險續保安排，泰加表示將適時公布。

涉927張 陸續發書面通知

泰加年初突宣布斷保逾7000的士保單，引起市場混亂，及後保監局委任德勤的黎嘉恩和甘仲恒全面接管泰加的所有事務及資產。泰加早前已宣布未能為今年2月至4月到期之的士保險安排續保，涉及約2400張的士保單。

保險業聯會表示，截至周二（3月29日）已有約2080輛在2月至4月到期之的士保單，通過透過市場的自我調節和保監局的中央分流機制協助，獲得其他保險公司承諾承保，或已簽訂保單，其中約有67%於4月到期的保單，已獲承諾承保或簽訂保單，餘下的保單車主已自行安排投保、仍在考慮保險公司的報價，或考慮將車退役等。保聯稱，經過兩個多月運作，的士車主和保險代理已開始熟習中央分流機制的運作模式並加以善用，香港的士保險市場已逐步恢復秩序。

保監局：協助車主轉保

保監局表示，將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，提交保單持有人提交資料後，會盡早通知安排結果，相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。

相關字詞﹕黎嘉恩 保聯 的士保險 保監局 泰加保險

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