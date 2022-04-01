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名創優品申港雙重上市 撤同股不同權

【明報專訊】再有中概股擬回港上市。據港交所（0388）網站顯示，已在美上市的內地居家生活用品零售商名創優品（美：MNSO）申請來港作雙重主要上市，聯席保薦人為美銀、海通及瑞銀。名創優品原採同股不同權（WVR）架構在美上市，惟據初步招股文件顯示，集團擬在港上市後解除其WVR架構。

名創優品目前在全球多個國家設逾5000家分店，主要銷售各類創意居家生活產品，旗下擁有「名創優品」和「TOP TOY」兩個主要品牌。名創於2020年10月在美國上市，當時發行價為20美元，而昨晚早段股價報7.88美元，較發行價跌逾一半，市值約24億美元。據初步招股文件顯示，名創去年上半年度首次錄得盈利，賺約3.37億元人民幣。

在中企赴美上市面臨不確定性下，畢馬威認為，香港將繼續成為回歸上市的「首選地」，當中雙重主要上市數目亦見上升，預計中概股回歸、醫療保健及生物科技企業的上市項目將會是今年餘下時間的市場焦點。港府正研究允許未盈利、具規模且擁有先進技術的科企主板上市，畢馬威認為，這將有效吸引更多內地或其他地區高增長或創新公司赴港上市，並有助成為大灣區高科技發展的重要樞紐。

畢馬威：港成回歸上市首選

受礙於新冠疫情持續肆虐、地緣政治和經濟不確定因素，畢馬威表示，今年年初本港新股市場氣氛趨向淡靜，首季僅錄15宗上市項目，但來自不同板塊的公司仍為香港市場帶來充裕的上市申請數量，預期IPO市場在未來數月將會好轉，SPAC併購交易亦有望在今年起為香港市場注入新動力。

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