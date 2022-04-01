美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成

明報記者 葉翠

委員會確定的中概股受《外國公司問責法案》（HFCAA）約束，須連續3年披露是否由政府實體控制，並獲SEC確定允許美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）檢查審計底稿，否則將遭取消上市地位。據SEC網頁顯示，該些公司目前尚未被頒布任何交易禁令。自上月起計，目前已有11家中概股被列入名單，當中第一批包括百勝中國（9987）及和黃醫藥（0013）等5隻中概股，已被轉入確定名單。而第二批的微博（9898）仍在臨時名單（見表）。

美證交：無妥協餘地

中證監：將繼續溝通

中證監回應Gary Gensler有關中美審計的言論，透露中方已與PCAOB進行過多輪會談，整體進展順利，溝通將會繼續。當局又指，雙方均有意解決分歧，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於雙方合作的進展與結果。不過據Gary Gensler稱，美方要求全面參與審計，如果請求被阻止，就意味該要求未得到滿足。他續指，若中國想保護企業的財務文件，「可簡單地將上市轉移到非美國交易所」。

富途表示，積極探索維持公司上市地位的方案，又指整體運作穩健如常，將持續嚴格遵守相關法律。百度亦稱，一直積極尋求可能解決方案，集團將繼續確保遵守中美相關法律法規，並在條件允許的情况下，保持在港美兩地掛牌。而被轉入確定名單的和黃醫藥表示，將繼續評估維持在美上市所有選項，包括在國際業務對集團貢獻超過中國業務時，評估在中國境外委聘審計師的好處。