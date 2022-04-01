經濟

時代中國今年銷售目標大削逾三成

【明報專訊】受行業去年嚴重受壓影響，時代中國（1233）去年純利按年跌34%至32.6億元（人民幣，下同），末期息每股派0.787元，按年削近九成。近年合約銷售衝刺至近千億規模，惟主席岑釗雄表示，新一年度合約銷售目標僅650億元，較去年完成合約銷售削減幅度達32%。

岑釗雄解釋，今年調整銷售目標，主要因為行業面臨巨大變化及調整，主動將銷售規模下調至650億元，可以讓公司銷售安排更輕鬆，不需「以價換量」。

主席：不需「以價換量」

以650億元的保守目標，意味時代中國將合約銷售倒退至近2018年水平，2018年集團完成合約銷售為605.9億元。而在今年首兩個月，時代中國的累計銷售為96.04億元，按年僅跌19.2%，較市場普遍跌四成至六成為佳。

截至去年底，時代中國手頭現金約206.57億元，按年減少近半，受限制銀行存款增加34.1%至59.39億元，按年升34.1%。去年計息銀行貸款及其他借款為533.94億元，按年減少13.2%；淨負債率76.7%，按年反彈11.1個百分點。

時代中國一年內到期借款按年減少39%至110.2億元，當中今年4月分別有兩筆美元債到期。集團指出，早前已回購約8278萬美元債券，餘額約為3.42億美元，目前境內境外資金調撥渠道亦暢通，公司正在籌備資金，有信心按時償還。

上 / 下一篇新聞

古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取
古洞粉嶺農地標準補價每呎約5000元 地建會梁志堅：可加快發展進度 學者：補價進取
華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限
華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限
差估署：商廈空置率12.3% 連升3年
差估署：商廈空置率12.3% 連升3年
九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區
九龍城3年逾1.3萬伙落成 冠絕各區
首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半
首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半
港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱
港2月零售挫15% 金額252億近兩年低 僅藥物超市等錄升幅 零售協會：3月續疲弱
零售協會：24%商戶擬本月結束部分門市
零售協會：24%商戶擬本月結束部分門市
莎莎獲主席夫婦提供2億元循環貸款
莎莎獲主席夫婦提供2億元循環貸款
2月新申請按揭貸款個案6年低
2月新申請按揭貸款個案6年低
正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標
正榮指市場不明朗 今年不設銷售目標
港府首次發行20年期債券
港府首次發行20年期債券
美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成
美證交除牌名單再添5中概股 百度跌逾3% 愛奇藝富途挫一成
名創優品申港雙重上市 撤同股不同權
名創優品申港雙重上市 撤同股不同權
5月到期的士保單 泰加拒安排續保
5月到期的士保單 泰加拒安排續保
內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季
內地三大PMI指數齊陷收縮區 券商：疫情防控負面影響大 恐延至第二季
油價回升 中石油上年多賺3.8倍
油價回升 中石油上年多賺3.8倍
Morningstar研究：港基金收費透明度不足
Morningstar研究：港基金收費透明度不足
大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊
大新銀行去年多賺11% 淨息差擴闊
中生製藥去年多賺逾4倍
中生製藥去年多賺逾4倍
中信股份去年盈利增長24%
中信股份去年盈利增長24%
美核心PCE升5.4% 略低預期 仍較1月加快 39年最大升幅
美核心PCE升5.4% 略低預期 仍較1月加快 39年最大升幅
蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付
蘋果開放閱讀服務軟件第三方支付
英上月樓價升14% 18年最大升幅
英上月樓價升14% 18年最大升幅
張兆聰：內銀強勢 交行率先破頂
張兆聰：內銀強勢 交行率先破頂
方保僑：Google年度活動啟示：藉科技減醫療系統負擔
方保僑：Google年度活動啟示：藉科技減醫療系統負擔
植耀輝：停牌潮或困擾港股
植耀輝：停牌潮或困擾港股
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
技術取勝：嘉里物流挑戰19元阻力
盧駿匡：恒指需先突破22400
盧駿匡：恒指需先突破22400
譚仔三哥首間日本分店開業現人龍
譚仔三哥首間日本分店開業現人龍
證監會委員會任命名單 David Webb任期明年屆滿
證監會委員會任命名單 David Webb任期明年屆滿
劉思明：港股3月驚濤駭浪 今季波幅或逾3000點
劉思明：港股3月驚濤駭浪 今季波幅或逾3000點
周顯：借孖展買中移動不划算
周顯：借孖展買中移動不划算
譚新強：拜登君子報仇 十年未晚
譚新強：拜登君子報仇 十年未晚
湯文亮：大行評樓市專家都很年輕
湯文亮：大行評樓市專家都很年輕
日本負利率 資金續湧入房地產
日本負利率 資金續湧入房地產
弄清3類房屋 中古即「二手」
弄清3類房屋 中古即「二手」