經濟

2月新申請按揭貸款個案6年低

【明報專訊】受疫情影響，年初樓市交投淡靜，按揭申請宗數亦大減。金管局的數據顯示，2月份新申請貸款個案較1月份按月減少37.2%至6592宗，是2016年2月後的6年新低。2月份新取用按揭貸款額較1月份減少23.6%至240億元，宗數按月減22.8%至5044宗，金額及宗數均為1年低位。

2月新批按揭貸款額按月跌37.7%

2月份新批出的按揭貸款額較1月份減37.7%至263億元，為兩年低位；而宗數減38.7%至5274宗，為6年低位。以香港銀行同業拆息作為定價參考（即H按）的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的96.5%上升至2月份的97.3%。以最優惠貸款利率作為定價（即P按）的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的1.6%下降至2月份的1.4%。

業界料3月按揭數字不容樂觀

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，首季樓市交投大挫，料3月份的按揭數字亦不容樂觀。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，第五波疫情趨緩，樓市氣氛正逐步扭轉，相信待4月社交距離措施逐步放寬下，積壓多時的購買力將顯著釋放。

另外，金管局數據亦顯示，香港人民幣存款受企業資金進出影響，繼1月份顯著上升18.2%後，在2月份回落17.3%，至2月底為9067億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為5007億元人民幣，而1月份為6994億元人民幣。

至於港元存款方面，2月份上升0.5%，外幣存款則下跌2.6%，當中除人民幣外，美元存款亦下跌0.8%。2月份貸款與墊款總額則微升0.1%，首兩個月上升0.9%，2月年率化貸款增長則為1.6%，首兩個月增5.6%。

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