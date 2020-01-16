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首季逼百宗取消交易 柏傲莊III佔近半

【明報專訊】今年首季新盤市場只錄得約963宗成交，為過去近9年新低。同時，首季錄約97宗新盤撻訂，因建築問題拆卸重建的新世界（0017）大圍柏傲莊III，全季錄46宗取消交易，佔整體約47%。

柏傲莊III新增3宗「跳船」個案， 包括第8B座37樓F室、第8A座58樓F室、8A座29樓C室，去年成交價介乎884.2萬至1975.6萬元，買家3月30日、31日取消交易，上述3伙涉總值近4000萬元。項目自去年8月中迄今，累錄約177宗取消交易，佔已售845伙的21%，所涉金額約29.5億元。

形薈1房買家撻大訂 料遭殺訂逾115萬

另外，新地（0016）旗下入伙近4年的筲箕灣形薈，新近錄撻大訂個案，項目1B座26樓E室，實用359方呎、1房戶，於2017年3月以771.68萬元成交，實呎21,495元，買家原選用建築期付款，交易日前取消，預料遭沒收樓價15%訂金，即115.752萬元。

GRAND MARINI三房撻訂 買家料損失209萬

至於正在收樓入伙的會德豐將軍澳日出康城GRAND MARINI亦錄撻訂個案，第2B座47樓A室，實用785方呎3房套房連儲物室，2019年10月以1396.2萬售出，實呎17,786元，買家日前撻訂，預料損失樓價15%訂金、即209.43萬元。單位2019年時定價1692.3萬元，現加至1847.9萬元，加幅9.2%；折實1459.841萬元，折實實呎18,597元，單位將於下周一（4月4日）重推。

[香港地產]

相關字詞﹕形薈 柏傲莊III 取消交易 撻訂重售

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