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差估署：商廈空置率12.3% 連升3年

【明報專訊】本港受新冠疫情困擾兩年多，部分跨國公司遷離本港，人才亦見流失，令寫字樓需求持續疲弱，據差餉物業估價署最新公布《香港物業報告2022》，本港整體寫字樓空置率連升3年，至去年的12.3%，為近年新高，當中甲級商廈最為慘淡，空置率連升3年外，租金在3類商廈中獨跌。

去年使用量負43萬方呎

該報告稱，去年寫字樓整體使用量約為負43萬方呎，連續兩年錄得負數，令整體寫字樓空置率由2018年的8.6%升至2021年的12.3%（2020年為11.5%），連升3年，整體寫字樓空置樓面升至約1658萬方呎，空置率及空置樓面均為近年新高（見圖）。

空置樓面達1658萬呎

各類寫字樓中，甲級寫字樓空置率由2018年的8.7%升至去年12.5%（2020年為11.8%），連升3年，空置樓面逾1100萬方呎，乙級寫字樓空置率同樣連升3年，由2018年的9%升至2021年的13.1%（2020年為11.9%），但丙級寫字樓空置率就由前年的9.4%輕微下跌至9.3%。

甲廈租金獨跌 按年跌0.4%

租金方面，該署指出，去年整體寫字樓租金平穩，錄得0.6%輕微升幅，當中乙級和丙級寫字樓租金分別錄得2.1%和1.9%輕微升幅，但甲級寫字樓租金下跌0.4%，反映需求轉弱，以及跨國企業和大型公司在全球經濟不明朗下對承租甲級寫字樓持審慎態度。報告又指出，去年私人寫字樓的落成量輕微增加至約75萬方呎，當中最多為甲級寫字樓，落成量近53萬方呎，預計2022及2023年，整體寫字樓落成量將分別為376萬及277萬方呎。

商舖使用量由負變正

商舖物業方面，受去年政府推出消費券，以及疫情穩定帶動，報告指出，2021年私人商業樓宇使用量由負變正，2020年該類物業錄得約116萬方呎負使用量，但2021年錄得約156萬方呎正使用量，令其空置率由2020年的11.4%回落至10.2%（2019年為10.1%），空置樓面為1272萬方呎。差餉物業估價署指出，隨着2021年失業率回落及消費券計劃推出，2021年第四季零售業樓宇的價格及租金與2020年第四季相比分別顯著上升6.8%及4.6%。

[香港地產]

相關字詞﹕新冠疫情 商舖市場 差餉物業估價署 《香港物業報告2022》 寫字樓空置率

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