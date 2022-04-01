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華懋近28億奪東涌商業地 樓面呎價2202元估值下限

【明報專訊】位於東涌新市鎮擴展範圍、2020年10月曾流標的東涌第57區商業地，經政府上月修改地契條款重推，終由華懋以27.78億元、每方呎樓面地價2202元奪標，屬市場估值下限，也較去年12月底、同以市場預期下限的粉嶺安居街工業地，每方呎樓面地價3387元還要低35%。有測量師表示，地價重返約2000元水平，與多年前同區批出的酒店地相若，並指地價相當優惠。

呎價較粉嶺工業地低35%

上年度最後一幅推售官地，位於東涌第57區的商業地，由華懋每方呎樓面地價2202元中標，與市場估值下限每方呎樓面地價約2220元相近，而地政總署指出，華懋為出價最高的投標者，換言之，餘下4家入標發展商出價全低於市場估值下限。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團非常高興投得此東涌商業發展項目，指東涌東將發展成為新市鎮，項目鄰近港珠澳大橋及屯赤隧道，享有快速連接廣東省及澳門的優勢；加上政府正積極進行東涌新市鎮擴展計劃，對東涌發展非常有信心，計劃在該地皮興建商場、辦公室及數據中心。

華懋蔡宏興：

擬建商場辦公室數據中心

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，出價反映地皮位於發展中的社區，周邊配套尚未成熟，發展商不願出高價投地。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，地價重返2000餘元水平，與2014年批出的酒店地相若，地價優惠。資料顯示，東涌第57區商業地佔地約13.28萬方呎，屬於東涌新市鎮擴展範圍，可建總樓面約126.14萬方呎。地皮上周五截標，共收到5份標書，較首度推售時收到3份標書多2份，除華懋外，其餘4家入標的發展商為長實（1113）、信置（0083）、嘉華（0173）及建灝。

賣地章程顯示，地皮容許零售、食肆餐飲等樓面大增至不超過整項目30%，即約38萬方呎樓面，更首次在商業地上容許作數據中心用途，發展條款較2020年限制零售、食肆餐飲等不超過 9.1% 的樓面更具發展彈性。

[香港地產]

相關字詞﹕數據中心 估值下限 東涌商業地 華懋

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