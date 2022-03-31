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中原施永青：地契延至2097年可增投資信心

【明報專訊】中原集團主席施永青（圖）在專訪中表示，面對界限街以北九龍半島及新界舊樓可能出現「2047年地契大限」的問題，他建議政府就此主動再延期50年至2097年，令每名業主、尤其是年輕人業主安心：「因為現時距離2047年只有20多年，年輕人購買這些舊樓似乎無甚保障，若把地契延續至2097年，尚有70多年便不同了」。

不過，施永青強調，港樓業主亦不需要就「2047年地契大限」過慮，因為即使內地亦有《物權法》，對物業持有人的權益有一定保障，而參考薄扶林花園地契在2006年到期後獲續期50年的案例，目前業主及銀行均沒有對地契到期問題過度恐慌：「所以這只是理論上問題，實際上並不是太大問題。」

延期須中央政府授權拍板

施永青指出，將界限街以北的九龍半島及新界舊樓地契由2047年延長50年至2097年，須由中央政府授權及拍板，他希望特區政府能就此爭取落實，增加市場對投資港樓的信心：「暫時香港人都會照買樓，因為可以續期至2097年當然最好，否則我也需要住的；但假如有一日香港人不願再買樓了，中央政府便會被迫正視此問題」。

港樓後市方面，施永青指出，即使近日二手住宅價格調整，惟成交個案中，逾九成賣家賺錢、蝕錢的僅屬少數，反映市場並沒有出現恐慌，指若本港新冠疫情受控，將有利樓市轉趨穩定。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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