恒地逾2億沽佐敦本木商場

據悉，商場一樓4081方呎的樓面，現租予日式咖啡店。資料顯示，買家為福好有限公司（GOOD LUCKY LIMITED），公司董事姓名嚴建國（YIM, KIN KUO），料購入作長線投資之用。

翻查資料，恒地近一年來接連沽出旗下半新盤的商業樓面，例如去年9月，以2.25億元沽出鴨脷洲大街68號倚南基座的11個商舖，呎價約4.3萬元；今年初，恒地則以1.301億元沽出位於太子荔枝角道33號百匯軒地下3及4號地舖、連兩個廣告位，呎價約3.62萬元。

鄧成波家族3600萬沽觀塘地廠舖

另外，「舖王」鄧成波家族在疫情下接連沽貨，市場消息指出，鄧氏家族剛沽出觀塘駿業街60號駿運工業大廈地廠A舖，面積2047方呎，成交價約3600萬元，較最初放售價約4000萬元低400萬元或10%，呎價約1.76萬元。

據悉，商舖現租予食肆，月租約15.7萬元，租期至2023年，即買家可享租金回報約5.2厘。資料顯示，鄧成波家族成員2018年8月以3500萬元買入，經是次轉讓帳面獲利100萬元或近3%，若計算稅款及交易雜費等，實蝕近300萬元或8.5%。