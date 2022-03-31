經濟

香港地產

恒地逾2億沽佐敦本木商場

【明報專訊】近月未有全新盤開售的恒地（0012），近期再沽售非核心物業，資料顯示，由恒地持有的佐敦德成街2號本木商場，面積逾1.06萬方呎，本月初以2.1億元易手，呎價約2萬元。

據悉，商場一樓4081方呎的樓面，現租予日式咖啡店。資料顯示，買家為福好有限公司（GOOD LUCKY LIMITED），公司董事姓名嚴建國（YIM, KIN KUO），料購入作長線投資之用。

翻查資料，恒地近一年來接連沽出旗下半新盤的商業樓面，例如去年9月，以2.25億元沽出鴨脷洲大街68號倚南基座的11個商舖，呎價約4.3萬元；今年初，恒地則以1.301億元沽出位於太子荔枝角道33號百匯軒地下3及4號地舖、連兩個廣告位，呎價約3.62萬元。

鄧成波家族3600萬沽觀塘地廠舖

另外，「舖王」鄧成波家族在疫情下接連沽貨，市場消息指出，鄧氏家族剛沽出觀塘駿業街60號駿運工業大廈地廠A舖，面積2047方呎，成交價約3600萬元，較最初放售價約4000萬元低400萬元或10%，呎價約1.76萬元。

據悉，商舖現租予食肆，月租約15.7萬元，租期至2023年，即買家可享租金回報約5.2厘。資料顯示，鄧成波家族成員2018年8月以3500萬元買入，經是次轉讓帳面獲利100萬元或近3%，若計算稅款及交易雜費等，實蝕近300萬元或8.5%。

上 / 下一篇新聞

黃金集團結業 澳門貴賓廳近絕迹 金利豐朱太家族營運 涉遣散逾260員工
黃金集團結業 澳門貴賓廳近絕迹 金利豐朱太家族營運 涉遣散逾260員工
賭廳再爆「穿櫃桶底」事件
賭廳再爆「穿櫃桶底」事件
碧桂園少賺17% 一半資金扣監控帳
碧桂園少賺17% 一半資金扣監控帳
深圳傳上調二手房參考價 內房股急升
深圳傳上調二手房參考價 內房股急升
四大行純利齊雙位數增 4年首見
四大行純利齊雙位數增 4年首見
錯判形勢 港科探索純利瀉九成 3月GMV撲10億 達TVB電商全年目標
錯判形勢 港科探索純利瀉九成 3月GMV撲10億 達TVB電商全年目標
轉型技術輸出「太難做」 擬轉戰海外
轉型技術輸出「太難做」 擬轉戰海外
京加強監管直播主 短視頻股全線挫
京加強監管直播主 短視頻股全線挫
石油價量齊升 中海油去年盈利新高 待「回A」後派末期息 中證監同日核准贈慶
石油價量齊升 中海油去年盈利新高 待「回A」後派末期息 中證監同日核准贈慶
長汽績後升一成 未擬撤出俄羅斯
長汽績後升一成 未擬撤出俄羅斯
港家庭負債佔GDP增至93.1%
港家庭負債佔GDP增至93.1%
東航發全年業績 評估空難影響
東航發全年業績 評估空難影響
台積電︰滬封城影響手機電腦需求
台積電︰滬封城影響手機電腦需求
城規會上訴得直 長實獲批發展豐樂圍地
城規會上訴得直 長實獲批發展豐樂圍地
申洲去年純利跌34% 受累疫情停產
申洲去年純利跌34% 受累疫情停產
贛鋒鋰業純利飈4倍 派末期息兼轉增股
贛鋒鋰業純利飈4倍 派末期息兼轉增股
新PS Plus擬6月推 最平48元 冀推動主機銷售 應對Xbox Game Pass
新PS Plus擬6月推 最平48元 冀推動主機銷售 應對Xbox Game Pass
美「小非農」職位增逾45萬個 略勝預期
美「小非農」職位增逾45萬個 略勝預期
ARM擬轉讓中國合資股份 加快IPO
ARM擬轉讓中國合資股份 加快IPO
張兆聰：外資持續回流 低殘股留意潤啤
張兆聰：外資持續回流 低殘股留意潤啤
技術取勝：中國建材10元沽壓料較大
技術取勝：中國建材10元沽壓料較大
劉思明：國際消費股做好 歐舒丹追落後
劉思明：國際消費股做好 歐舒丹追落後
周顯：投資首要考慮貨幣因素
周顯：投資首要考慮貨幣因素
湯文亮：特首連任是要付辣招稅
湯文亮：特首連任是要付辣招稅
十大屋苑本月逼230宗 8個月新高 超上月逾五成 美孚康怡交投升兩倍
十大屋苑本月逼230宗 8個月新高 超上月逾五成 美孚康怡交投升兩倍
維景灣畔2房辣稅貨 業主兩年實蝕17％
維景灣畔2房辣稅貨 業主兩年實蝕17％
美聯去年少賺24% 黃建業料樓價微調後回升
美聯去年少賺24% 黃建業料樓價微調後回升
明翹匯料下月交樓 56伙將現樓推售
明翹匯料下月交樓 56伙將現樓推售
迷你倉STORHUB 1.82億購新蒲崗工廈
迷你倉STORHUB 1.82億購新蒲崗工廈
謝偉銓：港住宅地契續期料從寬處理
謝偉銓：港住宅地契續期料從寬處理
中原施永青：地契延至2097年可增投資信心
中原施永青：地契延至2097年可增投資信心