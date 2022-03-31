經濟

香港地產

明翹匯料下月交樓 56伙將現樓推售

【明報專訊】疫情下新盤市場冰封，不過亦有個別發展商重推現樓新盤餘貨。佳明集團（1271）營業及市務總監顏景鳳表示，青衣細山路明翹匯已獲批滿意紙，預計下月發信予業主收樓。

顏景鳳指，項目共776伙，累售720伙，其中1房、2房，以及花園特色戶已沽清，銷售率近93%，套現逾48億元。項目餘下56伙，正籌備開放現樓示範單位，預計稍後公佈新一輪銷售，包括6伙頂層複式戶，是青衣罕有特色戶供應。

環海周日推4餘貨 撤樓價折扣

另繼日前油塘海傲灣沽出最後一伙後，九建（0034）同系入伙逾3年的紅磡環海．東岸，最新公布銷售安排，推出4伙以先到先得形式於周日（4月3日）起發售。上述4伙位於第1A座，包括25、26、31及32樓的D室，1房間隔，實用375方呎，訂價955.7萬至1010.6萬元，實呎25,485元至26,949元。另外，發展商取消原有的「1088先住後付付款計劃」，現只有「120 天現金付款計劃」，不提供任何樓價折扣，即以定價銷售。據悉，上述4伙中，有部份單位曾由發展商於2020年租出，月租1.78萬元，呎租約47元。據知單位已重新修整至原裝待售。另內房五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸錄本月首宗成交，成交紀錄冊顯示，5座22樓B室，實用512方呎，2房間隔，以1150萬元透過招標售出，實呎22,461元，新買家選用建築期付款。項目關鍵日期為明年3月，現距收樓期約一年。

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