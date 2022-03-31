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美聯去年少賺24% 黃建業料樓價微調後回升

【明報專訊】第五波疫情大爆發，首季樓市交投，尤其一手市場被冰封。不過，美聯集團（1200）主席黃建業認為，本港樓市過去數年歷盡衝擊，樓價亦「有微調、無暴跌」，一旦疫情好轉，累積購買力釋放，樓價大有機會「補裂口、追落後」。

美聯公布截至去年12月底止全年業績，集團收益錄得約60億元，按年升逾兩成，創歷史新高，惟期內純利1億元，按年倒退24%，每股基本盈利13.96仙，不派末期股息。黃建業表示近月全新盤幾近「清零」，估計首季一手成交僅錄得約960宗，不但按季暴跌近八成，並為自2013年一手銷售條例生效後有紀錄以來季度新低，二手成交按季亦跌約兩成半。

黃靜怡：首季約44代理爭一張一手單

美聯集團副主席黃靜怡補充，第五波疫情拖累樓市一二手交投急挫，地產代理競爭空前激烈，以今年首2個月地產代理從業員數目平均每月高達4.23萬人，並以今年首季估計新盤銷售宗數約960宗計算，即今年首季約44個代理爭一張一手單，是一手銷售條例生效以來最激烈的一手爭單戰；二手方面，估計首季二手亦出現約5個代理爭一張單的情况，無論一二手皆遠高於去年同期的逾10個代理爭一張一手單及逾2個代理爭一張二手單的局面。

樓價方面，黃建業稱，樓價自8月登上高位後輾轉回落，去年下半年底的樓價較高位已跌約3%，樓價跌勢延續至今年初，直至公布放寬社交距離措施的時間表後，跌幅才有所收窄。

不過，黃建業相信，次季新盤有望重新推售，料帶動樓市交投回升，季內一手成交有望回升至4200宗，較首季回升近3.4倍；二手情况相近，料次季成交可望錄得約1.1萬宗，較首季回升約三成。他又估計，今年樓價全年有力升約5%，升幅則與去年相若；成交料追落後，預計今年一手成交約1.7萬宗，與去年相若，二手成交量估計約5.5萬宗，按年則跌近1成。

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