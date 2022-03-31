維景灣畔2房辣稅貨 業主兩年實蝕17％

譽‧港灣「移民盤」低市價3%沽

另外，有業主豪花百萬元裝修新居後決定移民，蝕使費沽售自住僅3年物業。中原地產副區域營業經理楊詠滔表示，新蒲崗譽‧港灣新錄6座高層B室，實用834方呎，3房1套連工人套房、望維港煙花海景。據悉，原業主計劃移民而放盤，以1680萬元易手，較市價低約3％，實呎20,144元。原業主2019年1680萬元購入，及後花約100萬元裝修，持貨約3年一直自住，現轉手帳面平手離場；但若連同成交使費及上述裝修費計，估計原業主3年需實蝕逾196萬元或約12％。

有人決定移民，亦有港人由海外回流香港置業退休。中原地產區域營業經理譚秀琼稱，元朗錦綉花園本月已錄20宗成交，其中紫荊西路單號屋，實用1035方呎，3房間隔、附連2550方呎花園，以1750萬元易手、實呎16,908元。 原業主1998年12月468萬元購入，帳面獲利約1282萬元或2.7倍，新買家為回流返港的退休人士。