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2022年3月31日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
黃金集團結業 澳門貴賓廳近絕迹 金利豐朱太家族營運 涉遣散逾260員工
賭廳再爆「穿櫃桶底」事件
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ARM擬轉讓中國合資股份 加快IPO
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技術取勝：中國建材10元沽壓料較大
劉思明：國際消費股做好 歐舒丹追落後
周顯：投資首要考慮貨幣因素
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明翹匯料下月交樓 56伙將現樓推售
恒地逾2億沽佐敦本木商場
迷你倉STORHUB 1.82億購新蒲崗工廈
謝偉銓：港住宅地契續期料從寬處理
中原施永青：地契延至2097年可增投資信心
周顯：投資首要考慮貨幣因素
【明報專訊】因為俄烏戰爭，俄羅斯被制裁，股市亦因而暫停交易。俄國股市在上周四局部重開，居然不跌反小升。然後，在本周一全部重開，也是稍為上升，令到大部分人跌破眼鏡。
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財經專欄
周顯
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