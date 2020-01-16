ARM擬轉讓中國合資股份 加快IPO

消息人士稱，ARM目前持有ARM中國的47.3%股權。若完成股份轉讓，ARM中國與ARM總部將會是授權許可的關係，而非持股關係。ARM中國目前為ARM貢獻約兩成收入。在完成股份轉讓後，ARM將繼續從ARM中國獲得許可收入，卻毋須再審計其財務狀况，以解決ARM中國財務狀况無法審計，ARM就無法上市的困境。

ARM中國自2020年6月爆發控制權之爭，當時ARM中國行政總裁吳雄昂，遭ARM中國的董事會解僱，但吳雄昂拒絕離職，至今仍掌握公司印章，對ARM中國享有控制權，妨礙ARM部署上市。

兩年前爆控制權之爭礙上市

不過《金融時報》稱，目前尚未清楚軟銀和ARM能否未經吳雄昂、ARM中國註冊地深圳市政府及其他股東的批准，進行股份轉讓。消息人士稱，軟銀有信心毋須吳雄昂及深圳市政府的批准。

路透社此前報道，軟銀計劃選擇高盛作為ARM上市的主承銷商，目標是在明年3月前在納斯達克上市，公司估值可能高達600億美元。軟銀曾打算將ARM出售給NVIDIA（美：NVDA），但被美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，恐交易會不利於市場競爭。

（綜合報道）

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