美「小非農」職位增逾45萬個 略勝預期

美股三大指數午夜前下滑

3月的美國私人企業招聘主要來自休旅行業，相關就業職位增長16.6萬個。ADP首席經濟學家理查森 （Nela Richardson） 表示，服務行業等正加緊招聘，不過勞動力供應緊張，將為面向消費者的行業增長帶來障礙。ADP私人企業就業職位，被視為周五公布的非農就業數據前瞻。分析師預期，3月非農職位增加49萬個。

此外，美國第四季GDP終值，按季折合成年率增長6.9%，較第二次估值低0.1個百分點，但仍是2020年第三季以來最強勁增長。

此外，運動休閒服裝品牌Lululemon（美：LULU）在截至1月底的2021財年，銷售額首次突破60億美元大關，按年增長超過四成。全年利潤增長65.6%至9.75億美元，成為少數在供應鏈挑戰及Omicron新冠變種病毒影響下，仍錄得強勁增長的直接面向消費者品牌。Lululemon預計今年銷售額將增至75億美元，股價午夜前升9%。

（綜合報道）

[國際金融]