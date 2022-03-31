城規會上訴得直 長實獲批發展豐樂圍地

長實昨日就城規會上訴得直回應，稱將會就項目開展繼續與政府有關部門磋商。城規會則表示歡迎上訴庭裁定，會一如以往按既定政策謹慎處理后海灣地區內的規劃申請。

案件在高院原審時，譚凱邦以個人名義申請司法覆核，答辯方為城規會，申請批准建屋的Mutual Luck Investment Limited則為有利害關係方。

今次上訴爭議為城規會是否受制於環境局（當時為環境運輸及工務局）在2011年提出的「新自然保育政策」，即訂明須以公私營合作模式發展受保護區域，保障生態價值。

法官：原審法官錯判須採保育政策

上訴庭法官認為，原審法官錯判城規會須採用保育政策。即使城規會在會上支持保育政策套用於豐樂圍項目，當時環境局並非尋求城規會同意保育政策，僅是提出資料，城規會實際上能以不同方式考慮批出發展項目；不採用2011年的保育政策，亦沒有違背保育濕地，達至可持續發展的目標，故批出豐樂圍項目沒有違反其法定責任，亦沒違反城規會採用保育政策的合理期望。

【案件編號：CACV 540/20】