經濟

石油價量齊升 中海油去年盈利新高 待「回A」後派末期息 中證監同日核准贈慶

【明報專訊】受惠油價上升及產量增長，中海油（0883）去年盈利達到創新高的703.2億元（人民幣．下同），按年多賺1.8倍，但仍然遜市場預期的740億元，而且集團決定在A股上市前不派去年度的末期股息，以免影響A股發行進度。不過集團同時承諾，在完成A股上市後盡快公布特別股息方案，將原擬派發的2021年末期股息和香港上市20周年特別股息合併宣派。而中證監昨同時宣布，核准中海油的A股發行計劃。

明報記者 廖毅然

集團昨日再重申1月時許下的承諾，即未來3年派息率不低於40%，且全年股息絕對值不低於每股0.7港元，並會擇機回購。中海油昨日績前報11.12港元，升1.83%。

實現油價按年急升65.7%

去年油氣價格上升，集團實現油價為每桶67.89美元，按年急升65.7%，達到近年高位（見圖），石油銷量則按年升8.4%至4.405億桶。連同天然氣，整體銷量按年增9.2%至5.521億桶油當量，油氣銷售收入因而大漲59%至2221.25億元。

集團首席執行官徐可強表示，俄烏局勢令油價持續走高，每天波動大，估計今年油價仍會在高位運行，集團會把握好有利時機做好營收。

去年勘探石油費用117億 增加1.1倍

不過徐可強指出，未來幾年的成本面對較大壓力，集團須做好成本管控，以讓集團無論在油價高低均可以掌握優勢及抵禦風險。去年集團總費用同時上升26.2%，當中作業費用按年增15.4%至279.85億元，桶油作業費為7.83美元，按年升13.5%，以人民幣計按年上升6.1%，集團解釋主要是新油田投產及大宗商品價格上升的影響。為捕捉油價上升的機會，集團加快增加石油儲備，加大新區勘探，因此去年勘探費用達117.02億元，按年增1.1倍。

集團董事長汪東進稱，集團今年計劃進行900億至1000億元資本開支，為史上最多，擬用作加大勘探力度，並有意將自產天然氣的比例，由去年度的25%提高至30%至35%。為配合能源轉型，集團會擴展海上風電及天然氣一體化電力供應體系。去年集團首個30萬千瓦海上風電項目實現全容量併網發電。

「深海一號」投產 助提升天然氣產量

另外，「深海一號」超深水大氣田成功投產、渤中19-6大型凝析氣田建設穩步推進，將助力集團天然氣產量佔比進一步提升。目前中海油在俄羅斯投資一個項目，是擁有「北極2」項目10%股權，汪東進指項目處於早期建設階段，目前營運平穩。他認為當前局勢不確定因素多，要討論退出言之過早。

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