京加強監管直播主 短視頻股全線挫

每半年報送身分營利

受消息影響，短視頻股下挫，快手（1024）昨早一度受惠業績而升8.2%，但收市倒跌6.2%至73.6元，從即市高位急挫13.4%；嗶哩嗶哩（B站）（9626）也從即市高位下跌7.3%，全日收跌2.5%至220.2元。昨晚美股早段，B站美股（美：BILI）較港股收市回升5%，鬥魚（美：DOYU）跌逾2%、虎牙（美：HUYA）及歡聚（美：YY）跌不足1%。

《意見》指出，網路直播平台應加強帳號註冊管理，嚴格按照「後台實名、前台自願」的原則，對直播主進行基於身分證件信息、統一社會信用代碼等的認證登記，確保認證信息真實可信。同時，平台應當每半年向所在地省級網信部門、主管稅務機關報送存在網絡直播營利行為的網絡直播發布者個人身分、直播帳號、網絡暱稱、取酬帳戶、收入類型及營利情况等信息。

網企收入增速放緩

另外，中國工信部昨發布，今年首兩個月，互聯網和相關服務企業收入按年增長5.1%至2223億元（人民幣，下同），增速較2021年全年回落16.1個百分點。規模以上的互聯網企業收入增速下跌，利潤按年跌7.4%至135億元。研發費用小幅收縮，期內錄得113億元，按年下降2.8%。

當中，以信息服務為主的企業（包括新聞資訊、搜索、社交、遊戲、音樂視頻等）收入增幅放緩，按年只有增長1.8%，低於平均增速3.3個百分點。