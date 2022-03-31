經濟

轉型技術輸出「太難做」 擬轉戰海外

【明報專訊】香港科技探索（1137）除了主攻電商市場，近年亦積極轉型作技術輸出，並成立子公司Shoalter Technology，與商人沈嘉偉服裝王國I.T合作的網購平台EESE去年12月底開幕，為集團單月貢獻90萬元收入。集團透露，過去一年曾接觸多個本地財團，均坦言「這門生意太難做」，故待新冠疫情緩和後，集團技術輸出業務將轉戰海外市場。

集團指出，儘管接洽的本地企業明白科技轉營為零售業必定路向，亦了解相關市場有具大潛力，但現時仍未有信心由零開始發展大型網上商場。因此，集團日後將全力發展海外市場。

至於首個科技項目EESE平台，集團行政總裁（國際業務）兼執行董事劉志剛於業績會表示，EESE目前已有1000個商戶進駐，涵蓋超過10萬件商品。他續指，未來相關收益需視乎客戶收入而定，目前仍難以估算。

無人商店測試中 年底攻曼徹斯特

香港科技探索去年曾透露已就無人商店發明申請專利，集團副主席兼行政總裁王維基透露，目前已就無人商店硬件和軟件進行測試，並將於今年底前在英國曼徹斯特率先推出，首階段將開設2至3間。

他續指，無人商店面積可因應店舖大小而定，小至數百方呎、大至數千方呎不等。集團未來將鎖定部分人工成本較高的地區進駐，首選為瑞士及北歐等地。

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