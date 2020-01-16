錯判形勢 港科探索純利瀉九成 3月GMV撲10億 達TVB電商全年目標

明報記者 周綺琪

港科探索昨日績前股價升1.1%。集團去年度營業額達31.3億元，按年增長8.8%；年內經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年跌52.3%至1.127億元。集團自2020年恢復派息後，2021年再度暫停派息。管理層坦言，汲取去年教訓，未有計劃就即將發放的新一輪消費券推出優惠，會透過服務質素留客。

多媒體廣告收入飈近4倍

港科探索去年GMV為65.73億元，按年升10.4%，今年GMV目標為80億至85億元，按年增長21.7%至29.4%。隨着物流及配送能力加強，集團有信心可在未來3至5年內，每年總商品交易額可達120億至150億元。此外，集團去年多媒體廣告收入按年升近4倍至9050萬元。

王維基提到，「人流」及「物流」為電商行業最主要的根基，其中現時「物流」則為最決定性因素，而部分平台物流基建未做好，導致過去數月無法接收訂單。因此，他相信集團可以繼續領導香港網購市場。

受第五波疫情爆發影響，HKTVmall物流配送早前一度受阻礙，導致今年2月份訂單取消率達3.4%，惟集團指目前前線人手及訂單完成率已回復正常，3月GMV預料按月升15.5%，相當於9.86億元，有望再創歷史新高。相比去年收購另一本地購網平台「士多」的TVB，不論去年業績及今年GMV目標，仍然領先不小（見表2）。

今年未擬推優惠撼消費券

集團行政總裁（香港）兼執行董事周慧晶表示，今年起發展重點將重歸擴充物流基建，並預告集團未有計劃就即將發放的新一輪消費券推出優惠。她續稱，集團未來5年將合共投資8.6億元作加建，包括現時57萬方呎全自動化物流配送中心，增加至90萬方呎等。其中集團首階段優化派送服務目標於今年上半年實行，把每日訂單截單時間延遲至下午1時；客戶若在此前落單，翌日則可收取貨物。至於第二階段則在明年上半年推行，目標為客戶在午夜前落單，翌日已可收貨。

不過，港科探索計劃再度大手投資，其「燒錢」速度或惹人關注。集團至去年底止手頭現金約6.24億元，較2020年底減少約33.8%或3.18億元。