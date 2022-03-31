四大行純利齊雙位數增 4年首見

息差收窄 工行：今年仍有壓力

去年工行淨利息收益率，按年下降0.04個百分點至2.11厘，淨利息收入按年上升6.79%至6906.8億元，廖林表示，息差表現較預期為佳，收窄幅度是3年以來最小。雖然去年企業融資成本下降，不過去年該行增加貸款投放，加上增加收益率較佳的個人貸款佔比，對冲部分下降壓力，同時通過加強客戶服務，令負債成本基本持平。

農行的淨利息收益率，按年亦下跌0.08個百分點至2.12厘。去年12月至今，1年期貸款基準利率下降了0.15厘，農行副行長張毅預期今年貸款和投資的收益率會略為下降，不過去年行業改革存息自律上限，在今年可發揮更大穩定存息效果，預期負債成本平穩。農行去年淨利息收入按年上升6.04%至5779.87億元。

農行副行長張旭光表示，今年首兩個月新增貸款較去年同期高，預計全年人民幣貸款增量將高於去年，餘額增幅高於10%。

農行工行房企貸款不良率齊急升

大型內銀整體不良貸款率持續下降，不過對房地產公司貸款的不良率則上升。截至去年底，農行房地產公司貸款不良貸款率為3.39%，按年上升1.58個百分點。農行副行長崔勇表示，目前房地產市場風險主要集中少數大型房企，特別是有海外債務、以信託和理財產品融資、槓桿較高的企業。

雖然近期監管取態放寬，不過崔勇認為短期內行業仍在修復期，市場銷售、投資下跌仍未扭轉，負債較多房企的資金鏈緊張未有明顯紓緩，這些企業的風險後續還有暴露壓力。不過崔勇指出，農行在這些企業貸款佔比很小，因此風險可控。

農行：房地產貸款風險可控

工行對房地產公司的不良貸款率，按年上升2.47個百分點至4.79%，工行副行長張文武表示，房企不良率是階段性回升，不過房企貸款佔全行貸款低於4%，對整體影響不大，而且該行審慎地認列房地產不良貸款並作充足的撥備，已經反映損失和風險。對於整體資產質量，張文武指目前經濟環境壓力下，受疫情和經濟周期影響較大的客戶經營困難，資產質量面對有結構性壓力和挑戰，不過仍可望保持平穩可控。