深圳傳上調二手房參考價 內房股急升

據內地媒體引述深圳市住建局回應，指二手住房成交參考價格的發布是為落實深圳房地產調控的工作安排，按照要求定期發布，會視乎調控要求和市場形勢適時對價格做出相應調整，並於近期在深圳市住房和建設局官方網站及微信公眾號等官方網絡平台發布。深圳於去年2月建立二手房成交參考價格發布機制，以引導市場理性交易，並對全市3000多個小區發布指導價，但由於政策將影響按揭審批、估值等，隨即令深圳二手樓價量齊跌。

福州擬放寬無戶籍人士購房

另外，福州市亦傳出擬放寬予無當地戶籍者購房。據內媒報道，福州市不動產交易中心處透露，福州市放鬆限購政策，並且已在3月18日接到市房管局相關通知。福建省住建廳回應，以福州市房管局發布的消息為準。

券商銀河聯昌表示，昨日內房急升，相信與近期內房壞消息盡出有關，加上愈來愈多內地城市樓市鬆綁。最新深圳的二手樓參考價上調消息，雖然短期內未能具意義的實際影響，但深圳是內地樓市調控最嚴厲的城市，事件反映深圳亦有龐大壓力為樓市鬆綁，相信其他城市亦會跟隨。