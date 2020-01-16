經濟

碧桂園去年賺268億 一半資金暫扣監控帳

【明報專訊】藍籌內房股碧桂園（2007）昨日「放榜」，去年核心純利為269.3億元（人民幣，下同），按年倒退約16.8%；純利約267.97億元，跌23.5%。去年內地政府為「保交樓」嚴格管控內房預售資金，碧桂園管理層透露，集團約有一半資金保留在監控帳戶，惟仍有約900億元可供動用，並透露央行自去年底開始對優秀企業融資提供不少支持，重申「三道紅線」將於2023年「轉綠」的目標。

重申三道紅線2023年轉綠

碧桂園擬派末期息每股0.1012元，連同中期息每股0.2098元，全年合計每股派息0.311元，全年派息佔核心純利26.2%，按年跌4.8個百分點。

內地政府對預售資金監控壓垮不少房企，截至去年底，碧桂園可動用現金約1813億元，當中預售監管資金約551.45億元，另受限制現金約為343.46億元。碧桂園首席財務官兼副總裁伍碧君指出，集團約有900億元保留在監控帳戶，約900億元可動用。她表示，雖然政策接下來或有鬆動，但集團今年仍按現有政策去鋪排。她強調，央行自去年底起對優秀企業在開發貸、按揭等支持都「很給力」，令公司2月份的回款率達到95%。

她又稱，碧桂園的開發貸亦獲四大行極大支持，收併購額度的授信亦進一步加大。集團仍堅定在2023年中期前將「三道紅線」轉綠，即使市場好轉，未來借貸亦不會增加額度。

稱央行對優秀企業「很給力」

債務方面，碧桂園去年總借貸降至約3179.2億元，淨借貸比率45.4%，按年減10.2個百分點，加權平均借貸成本為5.2%，按年跌了36個基點。總裁莫斌表示，今年內已無境內債到期，僅餘兩筆各20億元、並於9月及11月到期的可回售公司債；境外則有一筆7月份到期的7億美元優先票據，公司已提前安排還款。

淨借貸比率降至45%

土儲方面，去年碧桂園獲取333個項目，共計土地權益地價1416.2億元。集團常務副總裁程光煜表示，目前尚有逾30個收購項目正在處理，全新項目則視情况而定。至於今年初內地再爆疫情，程光煜指出，對3月的銷售情况會有影響，但相信僅屬階段性。今年碧桂園可供銷售權益貨量6500億以上，預計全年去化率不低於70%，2022年更會按新增土儲增加可售權益貨值。

相關字詞﹕預售資金監控 三道紅線 碧桂園 藍籌

上 / 下一篇新聞

黃金集團結業 澳門貴賓廳近絕迹 金利豐朱太家族營運 涉遣散逾260員工
黃金集團結業 澳門貴賓廳近絕迹 金利豐朱太家族營運 涉遣散逾260員工
賭廳再爆「穿櫃桶底」事件
賭廳再爆「穿櫃桶底」事件
深圳傳上調二手房參考價 內房股急升
深圳傳上調二手房參考價 內房股急升
四大行純利齊雙位數增 4年首見
四大行純利齊雙位數增 4年首見
錯判形勢 港科探索純利瀉九成 3月GMV撲10億 達TVB電商全年目標
錯判形勢 港科探索純利瀉九成 3月GMV撲10億 達TVB電商全年目標
轉型技術輸出「太難做」 擬轉戰海外
轉型技術輸出「太難做」 擬轉戰海外
京加強監管直播主 短視頻股全線挫
京加強監管直播主 短視頻股全線挫
石油價量齊升 中海油去年盈利新高 待「回A」後派末期息 中證監同日核准贈慶
石油價量齊升 中海油去年盈利新高 待「回A」後派末期息 中證監同日核准贈慶
長汽績後升一成 未擬撤出俄羅斯
長汽績後升一成 未擬撤出俄羅斯
港家庭負債佔GDP增至93.1%
港家庭負債佔GDP增至93.1%
東航發全年業績 評估空難影響
東航發全年業績 評估空難影響
台積電︰滬封城影響手機電腦需求
台積電︰滬封城影響手機電腦需求
城規會上訴得直 長實獲批發展豐樂圍地
城規會上訴得直 長實獲批發展豐樂圍地
申洲去年純利跌34% 受累疫情停產
申洲去年純利跌34% 受累疫情停產
贛鋒鋰業純利飈4倍 派末期息兼轉增股
贛鋒鋰業純利飈4倍 派末期息兼轉增股
新PS Plus擬6月推 最平48元 冀推動主機銷售 應對Xbox Game Pass
新PS Plus擬6月推 最平48元 冀推動主機銷售 應對Xbox Game Pass
美「小非農」職位增逾45萬個 略勝預期
美「小非農」職位增逾45萬個 略勝預期
ARM擬轉讓中國合資股份 加快IPO
ARM擬轉讓中國合資股份 加快IPO
張兆聰：外資持續回流 低殘股留意潤啤
張兆聰：外資持續回流 低殘股留意潤啤
技術取勝：中國建材10元沽壓料較大
技術取勝：中國建材10元沽壓料較大
劉思明：國際消費股做好 歐舒丹追落後
劉思明：國際消費股做好 歐舒丹追落後
周顯：投資首要考慮貨幣因素
周顯：投資首要考慮貨幣因素
湯文亮：特首連任是要付辣招稅
湯文亮：特首連任是要付辣招稅
十大屋苑本月逼230宗 8個月新高 超上月逾五成 美孚康怡交投升兩倍
十大屋苑本月逼230宗 8個月新高 超上月逾五成 美孚康怡交投升兩倍
維景灣畔2房辣稅貨 業主兩年實蝕17％
維景灣畔2房辣稅貨 業主兩年實蝕17％
美聯去年少賺24% 黃建業料樓價微調後回升
美聯去年少賺24% 黃建業料樓價微調後回升
明翹匯料下月交樓 56伙將現樓推售
明翹匯料下月交樓 56伙將現樓推售
恒地逾2億沽佐敦本木商場
恒地逾2億沽佐敦本木商場
迷你倉STORHUB 1.82億購新蒲崗工廈
迷你倉STORHUB 1.82億購新蒲崗工廈
謝偉銓：港住宅地契續期料從寬處理
謝偉銓：港住宅地契續期料從寬處理
中原施永青：地契延至2097年可增投資信心
中原施永青：地契延至2097年可增投資信心