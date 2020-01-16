碧桂園去年賺268億 一半資金暫扣監控帳

重申三道紅線2023年轉綠

碧桂園擬派末期息每股0.1012元，連同中期息每股0.2098元，全年合計每股派息0.311元，全年派息佔核心純利26.2%，按年跌4.8個百分點。

內地政府對預售資金監控壓垮不少房企，截至去年底，碧桂園可動用現金約1813億元，當中預售監管資金約551.45億元，另受限制現金約為343.46億元。碧桂園首席財務官兼副總裁伍碧君指出，集團約有900億元保留在監控帳戶，約900億元可動用。她表示，雖然政策接下來或有鬆動，但集團今年仍按現有政策去鋪排。她強調，央行自去年底起對優秀企業在開發貸、按揭等支持都「很給力」，令公司2月份的回款率達到95%。

她又稱，碧桂園的開發貸亦獲四大行極大支持，收併購額度的授信亦進一步加大。集團仍堅定在2023年中期前將「三道紅線」轉綠，即使市場好轉，未來借貸亦不會增加額度。

稱央行對優秀企業「很給力」

債務方面，碧桂園去年總借貸降至約3179.2億元，淨借貸比率45.4%，按年減10.2個百分點，加權平均借貸成本為5.2%，按年跌了36個基點。總裁莫斌表示，今年內已無境內債到期，僅餘兩筆各20億元、並於9月及11月到期的可回售公司債；境外則有一筆7月份到期的7億美元優先票據，公司已提前安排還款。

淨借貸比率降至45%

土儲方面，去年碧桂園獲取333個項目，共計土地權益地價1416.2億元。集團常務副總裁程光煜表示，目前尚有逾30個收購項目正在處理，全新項目則視情况而定。至於今年初內地再爆疫情，程光煜指出，對3月的銷售情况會有影響，但相信僅屬階段性。今年碧桂園可供銷售權益貨量6500億以上，預計全年去化率不低於70%，2022年更會按新增土儲增加可售權益貨值。