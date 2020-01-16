黃金集團結業 澳門貴賓廳近絕迹 金利豐朱太家族營運 涉遣散逾260員工

明報記者 陳偉燊

澳門黃金集團是在1990年在澳門由朱太父親、「福哥」李惠文（原名李樹福）成立，並由已故「賭王」何鴻燊愛將之一的李志強任主席，在當時盛極一時的葡京開設貴賓廳聞名，其後再到澳博另一旗艦娛樂場新葡京增設新賭廳，高峰時經營多達6個賭廳，多年來長期穩踞業界前五名。朱太則另與澳博合作，透過旗下上市公司金利豐（1031）在皇家金堡及氹仔君怡酒店開衛星場，曾經營黃金時代廳，與澳門黃金集團分開經營，據知暫不受今次黃金集團結業影響。

高峰期經營6賭廳 穩踞業界前五

去年底內地及澳門加強執法，打擊跨境博彩，先後拘捕太陽城老闆「洗米華」周焯華，以及台灣藝人安以軒丈夫、德晉老闆陳榮煉，其後多家博企陸續與賭廳「割席」，只餘黃金廳及世紀東方等少數繼續營運，今次黃金廳亦告退出，意味行業在數月之間已近徹底消失。據知，市場早前傳出「福哥」有意退休，並與博企洽商將旗下賭廳擬轉為公司廳運作，惟最後不了了之。

馬浩文：貴賓廳仍有得做

疊碼仔全封殺

實德環球（0487）副主席馬浩文認為，貴賓廳行業將來暫仍不致於「無得做」，只是難再容納「疊碼仔」的角色。尤其博彩監察協調局於3月份嚴格執法，要求「簽借人（俗稱Marker）」須為賭客本人，變相實名制，封殺疊碼仔作為貸款中介人的角色，若非持牌中介人更不能分佣甚至放貸。另據澳門修訂《博彩法》，賭廳問題將由博彩企業承擔，可以預見未來賭廳將會由過往「外判」變成由博企自行營運，賭客需要直接存款入戶口才能入場下注。馬浩文坦言，貴賓博彩仍然會繼續存在，但營運模式卻難免有變。

太陽城集團轉攻亞洲博彩業

澳門賭廳龍頭太陽城在港同系上市公司太陽城集團昨日公布業績，2021年度由盈轉虧，全年虧損2.58億元，不派息。集團指出，最近澳門不再依賴貴賓廳業務，市場日漸萎縮，集團會轉型為泛亞洲綜合度假村營運商，將在該等度假村內，注重所有傳統博彩業務，包括貴賓、高端中場、中場、角子機及非博彩業務。