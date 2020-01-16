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OMA OMA特色戶 享自然美景

【明報專訊】充滿鄉郊氣息的屯門掃管笏，近年成為新盤供應重鎮；當中永泰地產（0369）發展的OMA OMA，早前已落成入伙，全盤提供466個單位，標準戶型涵蓋開放式至4房，選擇多元化，現時尚餘約40伙大單位及特色戶待售。今次介紹的第1B座20樓A室現樓示範單位，屬連平台及天台特色戶，最大賣點是擁有優美的自然靚景，可讓戶主享受愜意悠閒的生活氣息。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

上述特色戶實用面積965方呎，另連平台及天台；單位整體呈長形開則，客飯廳與玄關呈「T字形」佈局，室內空間寬敞，可明確劃分客飯廳。

連平台天台 室內間隔寬敞

客飯廳的一大幅牆身均採用玻璃幕牆，而另一邊則設有玻璃門連接對出的平台，令整個廳區兩邊都有落地大玻璃，自然光線非常充足。景觀方面，客廳外望小秀村，亦可遠眺屯門公路及部分海景，景觀開揚。

單位採3房1套間隔，房間與客飯廳座向相同，房間景觀亦可見毗鄰屋苑NAPA。主人套房面積近100方呎，可放置雙人大牀，具足夠空間三邊上落牀；套廁設有淋浴間及浴缸，雖然不設窗戶，但交樓標準附設浴室寶通風。

主人房放雙人大牀 可三邊上落牀

另兩間房的間隔相若，設計師保留其中一間作睡房，放置單人牀及開放式衣櫃；另一房間則用作書房，面向玻璃大窗一邊放置書枱，讓戶主工作同時可欣賞窗外山景，靠牆一邊放置書櫃。

單位設獨立梗廚，內連接多用途套房，可作工人套房之用；廚房家電、廚櫃等配套齊備，亦備有三邊工作枱面。

此特色戶兼享室內外空間，客廳連接328方呎平台，而從平台旁的樓梯上行，可直達面積646方呎的天台。設計師在天台放置戶外梳化，洋溢寫意氛圍。

OMA OMA位於屯門掃管笏路108號，若由市區前往屋苑，可在屯門公路轉車站轉乘252號巴士，途經掃管笏一帶多個屋苑後，總站下車便可到達OMA OMA；如需由屋苑往返屯門市中心，可乘搭港鐵巴士K53號線。上述兩個車站均在屋苑前。若住戶欲以私家車出入則需留意，項目只設75個住客車位，以全盤466伙計，平均約6戶爭一個車位。

購物最近要到黃金海岸商場

掃管笏基本上屬純住宅區，餐廳、超市、商場等社區配套不多，最就近的大型商場為黃金海岸商場，從OMA OMA步行前往需約20分鐘；另掃管笏村亦有小量民生食肆及雜貨店。此外，住戶亦可到屯門市中心採購日用品或消閒購物。

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