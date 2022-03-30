新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶

【明報專訊】新盤氣氛稍回暖，綜合市場資訊，市場昨錄約8宗一手成交；九建（0034）旗下預計今年夏天入伙的將軍澳海茵莊園，昨日連錄3宗一房戶成交，令過去一周累錄7宗成交；而新成交單位均位處第2座，包括9樓C10室、11樓C6室及11樓C9室，實用面積280至288方呎，成交價介乎644.7萬至668.5萬元，實呎22,385至23,764元，吸金總額逾1978萬元。
萬科香港旗下兩個新盤昨日亦錄成交，港島西營盤已屆現樓的15 WESTERN STREET，以1807.4萬元售出30樓B室，實用面積530方呎2房戶，實呎34,102元；同系何文田VAU Residence，以531萬元售出7樓D室，實用面積209方呎開放式戶，實呎25,407元。
KOKO HILLS兩房呎售2.25萬
會德豐旗下藍田KOKO HILLS已批出入伙紙，料今年9月交樓；項目本月售出5伙，今年累售11伙，套現逾1.37億元，新一宗成交來自5座18樓B室，實用面積519方呎2房戶，成交價1168.3萬元，實呎22,511元。
山頂道8號頂層傳5億賣殼沽
大額豪宅成交亦再現，資本策略（0497）等持有的港島山頂道8號豪宅，繼A2座頂層特色戶以實呎221元租出，創本港分層呎租新高後，昨日市場有消息指出，屋苑A1座頂層B室特色戶，以約4.98億元「賣殼」形式售出，實用面積3982方呎，連1456方呎天台及374方呎平台，實呎約12.5萬元。