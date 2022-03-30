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經濟
2022年3月30日星期三
技術取勝
投資策略
盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行
中美關係短期難好轉 麥萃才：防患未然
建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄
淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%
快手開支大增 去年虧損擴至189億
匯豐50分行周五起恢復5天營業
港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港
LME停鎳市「史無前例」歐冠昇撐合規
碧桂園服務指大規模併購時間已過
融創取消發未審核業績 內房勢掀停牌潮
比亞迪長汽去年收入齊升逾三成
中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩
IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響
拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚
俄央行限賣盧布 需求增匯價回升
AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO
張兆聰：中海宏洋股息率逾8厘 小注博反彈
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
劉思明：4S股回穩 中升龍頭績佳看高一線
周顯：有大屋誰會租迷你倉？
湯文亮：未住過山頂 唔知咁值租
盧楚仁：油價升 買Tesla好過買油股
五大發展商首季賣樓不足百億 整體一手成交950宗 近9年新低
新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶
御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽
2月官方樓指跌幅 逾3年最大
施羅德多元化投資港物業
四大核心區商舖空置率11% 一年新高
OMA OMA特色戶 享自然美景
海景特色戶呎價高見2.54萬
霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
【明報專訊】中遠海能中線試新高（圖）
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盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行
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