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俄央行限賣盧布 需求增匯價回升

【明報專訊】七國集團（G7）拒絕俄羅斯提出的以盧布支付能源費用的要求，不過盧布的跌勢有所減弱。《華爾街日報》指出，俄羅斯央行限制賣出盧布及強制購買盧布的舉措，製造了對盧布的需求。盧布兌美元升穿90盧布關口，高見82，是2月底以來的高位。2月24日俄羅斯採取軍事行動前，盧布兌每美元在81水平。

分析：金本位制圖推升盧布

俄羅斯央行此前宣布，由周一起直至6月30日，以每克黃金5000盧布的固定價格，從金融機構收購黃金，以確保當地黃金的供應和生產。由於盧布貶值，俄羅斯消費者此前大量購入黃金，希望為資產保值，央行一度停止買金，讓路給消費者，如今再次恢復買金的操作。分析認為，俄羅斯央行以固定價格買金，似乎是想推動盧布金本位，拉升盧布匯價。

隨着美國國債孳息率持續高企，現貨金昨晚曾跌穿每盎司1900美元。黃金的1金衡盎司，相當於31.1克。若以每盎司1900美元的價格計算，每克黃金的價值為61.1美元。以每美元兌90盧布計算，相當於每克黃金要5500盧布，與俄羅斯央行所訂出的5000盧布收購價存在差價，為推升盧布匯率創造條件。

為黃金設定固定價格，與美國在金本位年代的做法相似。直到1971年，美國時任總統尼克遜停止美元兌黃金。Gainesville Coins的貴金屬專家米爾曼（Everett Millman）稱，由1930年代美國大蕭條接下來的40年，每盎司黃金與35美元掛鈎，這令人相信俄羅斯是想讓盧布的價值與黃金掛鈎。

美國財政部上周禁止與俄羅斯央行進行所有黃金交易。米爾曼稱，制裁在一定程度可能是有效的，但全球黃金市場相當不透明，難以監察制裁是否執行。

（綜合報道）

[國際金融]

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