IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響

【明報專訊】遊戲公司IGG（0799）去年純利大跌，又預期今年首季虧損，首席運營官兼執行董事許元昨早於業績會上更預告集團首兩季都會錄得虧損，首季蝕1.2億元，次季虧損將加劇。昨日IGG股價先跌後升，收報3.98元，全日升2.1%。
預告上半年虧蝕 股價先跌後升
許元表示，受俄烏戰爭影響，俄羅斯在美國制裁下，當地《王國紀元》玩家未能在google play和app store下載遊戲及課金，由於遊戲特性是與不同地區玩家作聯繫，因此其他地區玩家的參與度亦受影響。許元又表示，俄羅斯收入佔比約4%至5%。許元透露，集團已將俄羅斯的廣告經費轉移到其他地區，分散用戶量的負擔，以減少損失，同時亦為俄羅斯忠實玩家提供第三方的支付。
派息方面，許元表示，預料今年首兩季虧損，加上現時遊戲行業競爭相當激烈，較多遊戲及科網企業在現金流方面不穩定，集團以恢復充足現金流為先，決定今年不派發股息。
新遊戲方面，許元表示，IGG目前有20多款遊戲項目正處於開發中，今年將有10款新遊戲上線；早於去年第4季推出新遊戲《神域》，上線首月遊戲總營收約3000萬元，前期流程付費反應良好，但後期故事長度不足，導致玩家流失。
他表示，集團看好該遊戲的發展，隨即加大開發遊戲內容，新版本將在下月推出。