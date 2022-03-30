經濟

比亞迪長汽去年收入齊升逾三成

【明報專訊】比亞迪（1211）昨日收市後公布業績，營業收入按年升38%至2161.42億元（人民幣，下同），純利按年跌28.1%至30.45億元，擬派末期息每股0.105元，按年減29%。比亞迪表示，去年汽車業務儘管在晶片短缺及內需疲軟的大環境下，集團的銷售規模仍實現高速增長。比亞迪績前收報216港元，全日升2.2%。

比亞迪純利跌28%

今年攻充電業務

收入按業務劃分，核心業務汽車、汽車相關產品及其他產品業務收入按年升33.9%至1124.9億元 ；手機部件、組裝及其他產品業務收入按年升44%至864.54億元，二次充電電池及光伏業務收入升36.3%至164.71億元。

展望今年，比亞迪表示，在充電業務方面，積極推進新技術應用，拓展客戶基礎，推動相關產品市場份額的持續提升。

長城汽車（2333）去年營業總收入按年升32%至1364億元，創新高，純利按年升25.4%至67.26億元，擬恢復派末期息，每股0.07元。去年毛利率按年跌1.05個百分點至16.2%，主要因監管規定將運輸費用記入成本所致。年內研發費按年升46.4%至44.9億元，主要因汽車智能化、電動化及新車型項目研發投入增加所致。長城汽車績前收報12.22港元，全日升4.4%。

長汽毛利率跌 擬復派末期息

年內，收入按地區劃分，中國地區收入按年升24.4%至1202.4億元，俄羅斯收入按年升1.3倍至49.72億元。長城汽車表示，汽車行業雖然受到了晶片供應緊張、散點疫情爆發、政策法規調整等影響，但仍然表現出較強的韌性。

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