經濟

融創取消發未審核業績 內房勢掀停牌潮

【明報專訊】內房股醞釀停牌潮，繼恒大（3333）、佳兆業（1638）後，早前宣布將於月底改發未經審核去年業績的融創中國（1918），前晚亦「改口」稱無法趕及公布業績，連同同晚表示押後公布未經審核業績的當代置業（1107），兩股勢將於「死線」後的周五（4月1日）停牌。

融創當代股價昨挫17%及21%

受到相關公布影響，融創及當代昨日股價分別大跌17.4%及21.3%。另外，於其他「重債」內房如富力（2777）及世茂（0813），昨日股價亦再跌一成。

融創於上周一（21日）公布，指由於內地不少城市因應疫情實施不同程度的封控措施，預期無法趕及在3月底前公布經審核去年度業績，改為公布未審核業績；惟事隔一周，集團前晚「改口」指月底亦無法趕及披露未審核業績，意味將要於4月1日起停牌。

雅居樂擬明日公布未經審核業績

此外，另一備受債務困擾的內房股雅居樂（3383）公布，由於中港兩地的疫情封控措施阻礙核數師進行審計，經雙方討論後，將先於明日（31日）公布未經審核去年度業績，並預期於5月15日或之前公布經審核全年業績。根據港交所（0388）此前聲明，雅居樂倘如期公布業績，將毋須停牌。

據港交所本月因應疫情發出聲明，倘上市公司在3月底前披露，符合監管機構要求及與核數師議定的初步業績；或根據聯合聲明下未與核數師議定的初步業績；又或是管理帳目或重要財務資料，可延遲刊發年度報告，初次延期最多為港交所該聲明刊發日起計的60天（即5月16日）。

上 / 下一篇新聞

盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行
盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行
中美關係短期難好轉 麥萃才：防患未然
中美關係短期難好轉 麥萃才：防患未然
建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄
建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄
淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%
淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%
快手開支大增 去年虧損擴至189億
快手開支大增 去年虧損擴至189億
匯豐50分行周五起恢復5天營業
匯豐50分行周五起恢復5天營業
港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港
港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港
LME停鎳市「史無前例」歐冠昇撐合規
LME停鎳市「史無前例」歐冠昇撐合規
碧桂園服務指大規模併購時間已過
碧桂園服務指大規模併購時間已過
比亞迪長汽去年收入齊升逾三成
比亞迪長汽去年收入齊升逾三成
中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩
中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩
IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響
IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響
拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚
拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚
俄央行限賣盧布 需求增匯價回升
俄央行限賣盧布 需求增匯價回升
AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO
AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO
張兆聰：中海宏洋股息率逾8厘 小注博反彈
張兆聰：中海宏洋股息率逾8厘 小注博反彈
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
劉思明：4S股回穩 中升龍頭績佳看高一線
劉思明：4S股回穩 中升龍頭績佳看高一線
周顯：有大屋誰會租迷你倉？
周顯：有大屋誰會租迷你倉？
湯文亮：未住過山頂 唔知咁值租
湯文亮：未住過山頂 唔知咁值租
盧楚仁：油價升 買Tesla好過買油股
盧楚仁：油價升 買Tesla好過買油股
五大發展商首季賣樓不足百億 整體一手成交950宗 近9年新低
五大發展商首季賣樓不足百億 整體一手成交950宗 近9年新低
新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶
新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶
御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽
御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽
2月官方樓指跌幅 逾3年最大
2月官方樓指跌幅 逾3年最大
施羅德多元化投資港物業
施羅德多元化投資港物業
四大核心區商舖空置率11% 一年新高
四大核心區商舖空置率11% 一年新高
OMA OMA特色戶 享自然美景
OMA OMA特色戶 享自然美景
海景特色戶呎價高見2.54萬
海景特色戶呎價高見2.54萬
霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品
霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品