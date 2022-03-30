經濟

碧桂園服務指大規模併購時間已過

【明報專訊】內房行業去年翻天覆地，碧桂園服務（6098）期間多次出手收購，不過，集團管理層提到，通過去年一連串收購部署，集團已覆蓋很多類型的業務，相信對集團而言，大規模併購的時間已經過去，反而在今明兩年，將會留意哪些領域及業務需要補充或加強，當中會重點留意商業、商業寫字樓、住宅、生活服務、資產管理等。

擬強化商業住宅資管業務

集團昨天宣布去年度全年業績，年內經過多項購併後，收入按年大增84.9%至288.43億元（人民幣．下同）。當中純物業管理服務收入按年大增逾六成至137.94億元，佔整體業務比重降至47.8%。連同其他相關服務收入則約199.31億元，按年增長65.9%。集團期內純利約40.33億元，按年增長50.2%。每股末期息0.2995元，按年增派近37%。

碧服今年第一季度完成3至4個項目併購，以及收購一些小型生活服務項目。集團總裁李長江補充，大規模收購的時間已經結束，但不意味不再收購，遇到合適機會仍會出手，但和過往相比，單個收購項目的規模、業務完整，會跟過往不同。他還指，在後疫情時代，市場對物業服務更有要求，並令到物業管理及業主的關係更緊密，預料疫情結束後，市場對增值服務會有更大需求，因此將積極強化服務功能。

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