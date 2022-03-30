經濟

匯豐50分行周五起恢復5天營業

【明報專訊】匯豐銀行昨日宣布，自本周五（4月1日）起，現時於星期一、三、五營業的48間分行，將會重新調整為星期一至五，每天早上9時至下午4時提供服務；星期六維持暫停營業。連同早前據報該行放寬員工重返辦公室，意味匯豐進一步邁向正常營運。除此以外，中上環及尖沙嘴中小企中心亦會在4月1日重開；即合共50家分行恢復5天營業。

傳放寬員工重返辦公室

香港早前處於第五波疫情高峰期，多家銀行暫停及縮短營業時間，其中匯豐銀行屬首批調整營業時間的銀行，上月則將旗下約80個網點改為隔日營業。匯豐昨日表示，餘下29間零售分行則會按早前公布，在星期二、四、六提供服務；另有4間中小企中心將繼續暫停營業至另行通知。匯豐稱，新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。該行會繼續監察情况，並適時調整營運安排。

匯豐日前已進一步放寬內部限制，內部公告表示，隨着該行員工疫苗通行證「HSBC Safe Pass」的實施，以及香港確診個案進一步下降，由周五（4月1日）起允許三成香港員工在辦公室工作，而員工須在辦公場所的所有區域戴上口罩；進入辦公室前，亦須提交快速檢測陰性結果證明。該行自2月21日以來，只允許必要人員進入其工作場所。

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