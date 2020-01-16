快手開支大增 去年虧損擴至189億

上季收入增35%勝預期

單計去年第四季，快手收入244.3億元勝市場預期，按年增加35%。雖然經調整虧損按年擴大近7倍至35.69億元，但金額也較市場預期為少。快手昨日績前收報78.5港元，升4.6%。

程一笑指出，電商和廣告兩個高毛利業務收入佔比增加，將會成為公司轉虧為盈的動力。年內，快手線上營銷服務收入按年增加95.2%至426.65億元，貢獻公司逾半收入。包括電商在內的其他服務收入74.21億元，按年升近一倍。

雖然疫情令部分廣告商的廣告開支減少，從而拖累快手線上營銷服務收入，程一笑表示，快手去年廣告客戶數量按年增加超過60%；廣告商在平台上的月平均支出亦以兩位數的百分比增長，進一步提升快手在線上營銷領域的市場份額。

互聯網企業一向不吝於以「燒錢」搶市佔，程一笑則表示，公司從去年第三季開始，通過組織架構調整效率優化等手段，使單用戶獲客成本和單平均日活躍用戶（DAU）維持成本保持下降的趨勢；希望2022年的銷售及營銷支出不高於去年。他又表示，希望研發和行政費用相對收入比例也能進一步改善。

由於獲取流量的競爭激烈，加上品牌營銷活動及海外市場業務拓展的開支增加，快手去年度銷售及營銷開支按年增加66%至442億元；佔總收入的比例上升9.2個百分點至54.5%。不過在2021年第四季，快手的DAU和平均月活躍用戶（MAU）分別創下3.233億及5.78億的歷史新高，按年分別增長19.2%及21.5%。