經濟

快手開支大增 去年虧損擴至189億

【明報專訊】內地短片平台快手（1024）昨公布業績，受線上營銷及其他服務增長帶動，去年收入按年增加38%至810.82億元（人民幣，下同），惟平台「燒錢」速度卻更為驚人，導致期內經調整淨虧損顯著擴大至188.52億元。快手創始人兼首席執行官程一笑昨於業績電話會上表示，以經調整基準計，有信心內地業務今年內可錄得盈利，而且隨着電商和廣告業務的發展，認為快手的毛利率將進一步提升。

上季收入增35%勝預期

單計去年第四季，快手收入244.3億元勝市場預期，按年增加35%。雖然經調整虧損按年擴大近7倍至35.69億元，但金額也較市場預期為少。快手昨日績前收報78.5港元，升4.6%。

程一笑指出，電商和廣告兩個高毛利業務收入佔比增加，將會成為公司轉虧為盈的動力。年內，快手線上營銷服務收入按年增加95.2%至426.65億元，貢獻公司逾半收入。包括電商在內的其他服務收入74.21億元，按年升近一倍。

雖然疫情令部分廣告商的廣告開支減少，從而拖累快手線上營銷服務收入，程一笑表示，快手去年廣告客戶數量按年增加超過60%；廣告商在平台上的月平均支出亦以兩位數的百分比增長，進一步提升快手在線上營銷領域的市場份額。

互聯網企業一向不吝於以「燒錢」搶市佔，程一笑則表示，公司從去年第三季開始，通過組織架構調整效率優化等手段，使單用戶獲客成本和單平均日活躍用戶（DAU）維持成本保持下降的趨勢；希望2022年的銷售及營銷支出不高於去年。他又表示，希望研發和行政費用相對收入比例也能進一步改善。

由於獲取流量的競爭激烈，加上品牌營銷活動及海外市場業務拓展的開支增加，快手去年度銷售及營銷開支按年增加66%至442億元；佔總收入的比例上升9.2個百分點至54.5%。不過在2021年第四季，快手的DAU和平均月活躍用戶（MAU）分別創下3.233億及5.78億的歷史新高，按年分別增長19.2%及21.5%。

相關字詞﹕電商 廣告 短視頻平台 快手

上 / 下一篇新聞

盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行
盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行
中美關係短期難好轉 麥萃才：防患未然
中美關係短期難好轉 麥萃才：防患未然
建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄
建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄
淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%
淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%
匯豐50分行周五起恢復5天營業
匯豐50分行周五起恢復5天營業
港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港
港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港
LME停鎳市「史無前例」歐冠昇撐合規
LME停鎳市「史無前例」歐冠昇撐合規
碧桂園服務指大規模併購時間已過
碧桂園服務指大規模併購時間已過
融創取消發未審核業績 內房勢掀停牌潮
融創取消發未審核業績 內房勢掀停牌潮
比亞迪長汽去年收入齊升逾三成
比亞迪長汽去年收入齊升逾三成
中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩
中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩
IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響
IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響
拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚
拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚
俄央行限賣盧布 需求增匯價回升
俄央行限賣盧布 需求增匯價回升
AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO
AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO
張兆聰：中海宏洋股息率逾8厘 小注博反彈
張兆聰：中海宏洋股息率逾8厘 小注博反彈
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
劉思明：4S股回穩 中升龍頭績佳看高一線
劉思明：4S股回穩 中升龍頭績佳看高一線
周顯：有大屋誰會租迷你倉？
周顯：有大屋誰會租迷你倉？
湯文亮：未住過山頂 唔知咁值租
湯文亮：未住過山頂 唔知咁值租
盧楚仁：油價升 買Tesla好過買油股
盧楚仁：油價升 買Tesla好過買油股
五大發展商首季賣樓不足百億 整體一手成交950宗 近9年新低
五大發展商首季賣樓不足百億 整體一手成交950宗 近9年新低
新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶
新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶
御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽
御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽
2月官方樓指跌幅 逾3年最大
2月官方樓指跌幅 逾3年最大
施羅德多元化投資港物業
施羅德多元化投資港物業
四大核心區商舖空置率11% 一年新高
四大核心區商舖空置率11% 一年新高
OMA OMA特色戶 享自然美景
OMA OMA特色戶 享自然美景
海景特色戶呎價高見2.54萬
海景特色戶呎價高見2.54萬
霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品
霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品