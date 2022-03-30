經濟

建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄

【明報專訊】四大內銀陸續公布業績，建行（0939）及中行（3988）打頭陣，去年盈利均有雙位數增長。建行純利增長12.26%至2979.75億元（人民幣，下同），中行則多賺12.28%，純利錄2165.59億元。建行末期息每股派0.364元，按年增11.6%，中行派末期息0.221元，按年增12.18%。內地近年推動企業融資成本下降，大行淨息差趨勢向下，收入增長多由貸款增長推動。中行副行長王志恒表示，今年該行將繼續擴大新增貸款規模，預期境內人民幣貸款按年增長不會少於10%。

末期息齊齊多派12％

中行去年人民幣貸款餘額按年增加11.72%，淨利息收入按年增加2.22%至4251.42億元。中行行長劉金（圖）指出，內地大型銀行補充資本，是依靠產生利潤後留存資本，因此銀行必需保持資產規模適度增長，和盈利有較快增長，否則將未能及時補充資本，影響銀行日後的發展。該行首季將適度地增加新增貸款，相信可以見到「滿意的結果」。

中行指淨息差去年下半年已穩定

中行淨利息收益率去年下跌0.1個個百分點至1.75厘，主要是境內人民幣貸款收益率下降，劉金表示，淨息差在去年下半年已經穩定，該行通過產品和服務創新，提升服務以控制存款資金成本上升，並加強風控降低信貸成本。

建行同樣出現息差下跌的情况，去年淨利息收益率按年減0.06個百分點至2.13厘，但因貸款餘額按年增8.5%，淨利息收入仍按年增5.12%至6054.2億元。而淨手續費及佣金收入增幅高於淨利息收入，按年增6.03%至1214.92億元。

資產質素方面，建行信用減值損失按年減13.2%至1679.49億元，不良貸款率為1.42%，按年減少0.14個百分點。中行信用減值損失為1042.2億元，按年減少12.43%，不良貸款率為1.33%，按年下降0.13個百分點。

中行：房地產有局部信貸壓力

中行風險總監劉堅東表示，今年部分行業有比較明顯的階段和局部的信貸壓力，包括房地產企業資金鏈問題、地方政府債務集中到期還款、大宗商品價格上升影響中小企業還款能力等。中行將特別加強重點領域的風險管控，控制在合理水平，相信資產質量可保持良好穩定。

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