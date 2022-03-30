經濟

盈富基金換經理人 恒生接替道富 第三季完成交接 信託人仍為美國道富銀行

【明報專訊】盈富基金（2800）監督委員會昨日作出新任命，基金經理人由美資的道富環球，改為恒生銀行（0011）旗下恒生投資管理，今年第三季完成交接。去年初盈富曾因美國投資禁令，一度有3日不能對中資股作新投資，引起市場譁然，雖然其後可重新投資，但監督委員會已決定檢討，並於昨日宣布更換舵手。然而，基金信託人仍為美國道富銀行，且美國未撤投資禁令，意味「美國人士」仍未能重新買入。監督委員會回應稱，本港基金不接受美國人士投資做法並不罕見。

明報記者 廖毅然

監督委員會表示，早前聘請了一家獨立顧問公司協助檢討經理人，信託人在整個過程中亦有提供支援。在評估過多家交易所買賣基金經理人後，最終邀請了7家在不同地區具領導地位的交易所買賣基金經理人（包括現任經理人道富環球）提交建議書。

「美國人士」仍未能重新買入

檢討完成後，監督委員會認為恒生投資最適合接任為盈富基金經理人。這項決定考慮到恒生投資的相關經驗、專業知識、本地規模、最新市場發展和盈富基金的未來發展等因素，而信託人亦支持監督委員會的決定。

委員會預計有關交接安排將於今年第三季完成，在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。

恒生投資成為新經理人後，首3年的實質管理費將下調至每年0.022%，減幅約為31%。從第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019%，減幅約為40%。盈富基金信託人亦提出下調盈富基金實質信託人費至新實質管理費的同一水平，並與新管理費同時生效。

盈富基金更換經理人後，仍未能讓美國人士重新買入，與此前沒分別。委員會昨晚回應本報查詢時稱，香港很多基金產品包括盈富基金並無在美國證券法例登記，因此不接受美國人為投資者的做法並不罕見。

對於會否更換基金信託人，委員會稱，經理人負責投資，因此在實踐投資目標方面比信託人擔當更重要的角色。監督委員會將繼續留意盈富基金的營運情況，並定期檢視。

稱不接受美國人投資非罕見

恒生投資表示，該行會沿用一貫做法，根據基金的投資準則及投資目標去管理基金，過去一年該行並沒有就投資相關指數成分股的慣常做法作任何更改。

盈富基金去年惹起爭議，源於經理人及信託人均為美資的道富，由於要遵循美國前總統特朗普的中資股投資禁令，盈富基金一度無法投資於被列禁令的中資股。不過，道富釐清禁令內容後，盈富基金可重新買入所有恒指成分股。然而，基金其後更改章程列明「美國人士」不可買入該基金。

相關字詞﹕信託人 美國人士 特朗普 投資禁令 監督委員會 恒生投資 道富環球 經理人 盈富基金

上 / 下一篇新聞

中美關係短期難好轉 麥萃才：防患未然
中美關係短期難好轉 麥萃才：防患未然
建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄
建行中行全年多賺12％ 淨息差收窄
淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%
淨息差急跌24基點 中銀去年溢利挫13%
快手開支大增 去年虧損擴至189億
快手開支大增 去年虧損擴至189億
匯豐50分行周五起恢復5天營業
匯豐50分行周五起恢復5天營業
港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港
港交所提三大戰略 續「重注」內地 歐冠昇冀成超級連繫人連接中港
LME停鎳市「史無前例」歐冠昇撐合規
LME停鎳市「史無前例」歐冠昇撐合規
碧桂園服務指大規模併購時間已過
碧桂園服務指大規模併購時間已過
融創取消發未審核業績 內房勢掀停牌潮
融創取消發未審核業績 內房勢掀停牌潮
比亞迪長汽去年收入齊升逾三成
比亞迪長汽去年收入齊升逾三成
中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩
中證監否認排查產業鏈 小米股價回穩
IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響
IGG：遊戲收入受俄烏戰爭影響
拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚
拜登支持反壟斷法 針對科網業 俄烏談判有進展美職位空缺多 美股早段揚
俄央行限賣盧布 需求增匯價回升
俄央行限賣盧布 需求增匯價回升
AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO
AIG壽險退休業務申上市 今年以來最大IPO
張兆聰：中海宏洋股息率逾8厘 小注博反彈
張兆聰：中海宏洋股息率逾8厘 小注博反彈
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
技術取勝：康師傅宜收復13.5元
劉思明：4S股回穩 中升龍頭績佳看高一線
劉思明：4S股回穩 中升龍頭績佳看高一線
周顯：有大屋誰會租迷你倉？
周顯：有大屋誰會租迷你倉？
湯文亮：未住過山頂 唔知咁值租
湯文亮：未住過山頂 唔知咁值租
盧楚仁：油價升 買Tesla好過買油股
盧楚仁：油價升 買Tesla好過買油股
五大發展商首季賣樓不足百億 整體一手成交950宗 近9年新低
五大發展商首季賣樓不足百億 整體一手成交950宗 近9年新低
新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶
新盤單日沽8伙 海茵莊園連售3伙1房戶
御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽
御金．國峯凶宅同層 低市價一成沽
2月官方樓指跌幅 逾3年最大
2月官方樓指跌幅 逾3年最大
施羅德多元化投資港物業
施羅德多元化投資港物業
四大核心區商舖空置率11% 一年新高
四大核心區商舖空置率11% 一年新高
OMA OMA特色戶 享自然美景
OMA OMA特色戶 享自然美景
海景特色戶呎價高見2.54萬
海景特色戶呎價高見2.54萬
霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品
霸菱：高息債有助抗通脹 企業違約趨增 選具高評級抵押產品