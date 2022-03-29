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藍塘傲「先住後付」貨 撻訂重售低4年前價8%

【明報專訊】疫情緩和，新盤市場昨錄約9宗一手成交。麗展（0488）及帝國合作、已屆現樓的將軍澳藍塘傲，昨招標售出1伙曾以「先住後付」買入、其後撻大訂的連天台特色戶，成交價比4年前低約8%。

麗展高級副總裁潘銳民回應稱，新買家稱開價合理，上述新成交屬市價水平。

麗展稱付款方法不同 成交價各異

成交紀錄冊顯示，藍塘傲8座16樓C室，屬3房間隔，實用698方呎，連716方呎天台。曾於2018年底以2047.19萬元採價單形式發售，原買家選用1080天優先入住付款，惟去年末撻大訂，料遭沒收約10%訂金涉逾204萬元。單位上周改以招標形式推出，昨以1880萬元售出，實呎26,934元，新買家選用90天成交期。新成交價比4年前成交價低167.19萬元或8.2%。

潘銳民表示，由於單位上一手買家以「先住後付」購入，曾居住一段時間，為符合一手例要求，需時將單位修整，近期才重新推出，否認是因為疫情推遲出售。他又指新成交價比對上價錢低，是由於兩名買家的付款方式不同，認為新成交價開價合理，屬市價。

御海灣II個別餘貨加價3% 周六推4伙

新盤發展商趁勢加價推盤。新地（0016）已屆現樓的屯門御海灣II，昨更新價單，包括1座28樓C室及19樓N室，屬實用367方呎1房連儲物室，以及實用299方呎1房戶，原定價993.68萬及794.62萬元，新定價1023.5萬及818.47萬元，加幅3%，折實價分別798.33萬及638.4萬元，折實實呎21,753元及21,351元。

連同上述兩伙，項目將於本周六以先到先得形式開售4伙。

相關字詞﹕御海灣II 先住後付 麗展 藍塘傲

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