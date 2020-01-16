經濟

香港地產

新地逾16億購YOHO Hub A期商場

【明報專訊】作為元朗大地主的新地（0016），近年積極擴展區內項目，該集團去年已率先開售港鐵元朗站The YOHO Hub，近日集團再以逾16億元收購The YOHO Hub A期商場部分，令集團在元朗站一帶所持商場樓面增至逾120萬方呎。

資料顯示，上述The YOHO Hub A期商場部分，早前以逾16.29億元由成協有限公司購入，公司董事包括新地高層雷霆、董子豪、黃植榮。據悉，上述商場名為YOHO MIX，總樓面約10.7萬方呎，預計明年落成。物業原由元朗物業發展有限公司持有。資料顯示，整個元朗站發展為西鐵項目，新地於2015年以高價93.2億元勇奪項目發展權。

IWG承租太古8QRE全幢 料7月開幕

另外，疫情下共享工作空間IWG接連租用大樓面寫字樓，該公司表示，最新承租太古地產（1972）皇后大道東8號8QRE全幢18層寫字樓，項目鄰近太古廣場3期、星域軒，附近亦有灣仔警察總部等，涉及6.48萬方呎，預計今年7月開幕，項目將提供逾900個辦公位置及70間私人辦公室，同時預留5層空間作企業專屬套間。

除了服務式辦公室，其中兩層更將改造成格局開揚的「商務俱樂部」，供會員作流動辦公和非正式會議之用，IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，位於8QRE的新Spaces中心是品牌於香港第七個據點，集團過去一年以Spaces及Signature品牌於香港加速擴展，為本地網絡增添16.32萬方呎樓面。

市場消息稱，銅鑼灣羅素街麗園大廈地下B6號舖，建築面積約350方呎，由口罩店以約10萬元短租，呎租約286元。資料顯示，該舖2013年曾由首飾品牌Folli Follie以月租90萬元租用，經數年轉換租客後，2020年先後由化妝品開倉店及口罩店以10萬元及8萬元短租，去年一度由食品店以月租20萬元長租，現短租租金與兩年前相若。

相關字詞﹕短租舖 羅素街 太古地產 新冠疫情 商場 新地

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