3客爭購第一城3房 追價12萬後近千萬承接

開價低於市價 最終992萬市價成交

沙田第一城本月暫時錄得約28宗成交，較上月31宗略為下跌，但個別單位則獲買家追價承接。

美聯首席聯席區域經理翁凱傑表示，屋苑35座中層B室，實用面積707方呎，屬3房1套間隔，原業主原先開價980萬元放盤，近日獲3組客爭購，最終由一組買家追價12萬元至992萬元承接，實呎14,031元。

翁續表示，原業主起初叫價980萬元，較市價水平低約一成，因此吸引買家爭購，而最終成交價992萬元則屬市價水平。上述單位原業主於2010年以約475萬元購入，持貨約12年，帳面獲利517萬元或近1.1倍。

另外，相同屋苑近日亦有「零議價」下易手個案。沙田第一城第42座中層F室，實用面積284方呎，屬2房間隔，最近以555萬元「零議價」成交，實呎19,542元。該單位原業主於2015年約397萬元購入，持貨約7年，帳面獲利158萬元或近四成。

海鑽3房業主4年實蝕近4%

雖然樓市氣氛大為改善，但個別屋苑仍錄名賺實蝕個案。中原地產分行經理徐家倫表示，大埔白石角天賦海灣3期海鑽新錄本月首宗成交，位於8座高層C室，實用面積941方呎、3房1套連儲物房間隔，以1450萬元「零議價」易手，實呎15,409元。原業主2018年以約1420萬元購入，帳面獲利30萬元或約2.1%；但若連同使費計，料實蝕約52萬元或近4%。