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經濟
2022年3月29日星期二
技術取勝
投資策略
華為收入首跌 晶片荒手機貢獻削半 孟晚舟回歸首份業績 稱去年公司規模縮小盈利增強
今年料削招聘 「優才解決華為難題」
FT：匯控將俄烏「戰爭」改「衝突」
泡泡瑪特末期息僅增2% 下半年盈利急放緩
京東健康去年虧損收窄94%
烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產
投行唱好美團昨漲11% 料疫情影響短暫 王興認首季主營業務受壓 仍有望實現穩定增長
中港股市續弱勢 交銀洪灝：外資撤出難轉勢
農夫山泉：疫情戰爭增包裝成本
美的置業無意減派息 股價升近一成
港上月進出口增幅1年低 俄烏戰爭損供應鏈 續推高能源商品價
內地車險改革 財險料今年保費重現增長
Tesla不足兩年再拆股 股價早段即急升6%
央行再入市干預 日圓兌美元逾6年低
美5年與30年期債息倒掛 衰退警號
張兆聰：高息國企股成資金避風港
梁天卓：停課構成重大學童心理成本
劉宇亮：汽車智能化成風 京東方精電受惠
薛偉傑：減排新招 讓混凝土「吃掉」二氧化碳
技術取勝：中遠海控考驗12元支持
何民傑：香港樓市不宜太悲觀
國泰重辦機師課程 目標3年逾800人出師
港交所挖新交所猛將拓東盟
劉思明：中石化績佳 15厘股息可吼
周顯：工廈住人的法律問題
湯文亮：殺君馬者道旁兒
將軍澳一周增近百成交 全月破200宗 荃灣元朗千萬元成交 本月大增七成
3客爭購第一城3房 追價12萬後近千萬承接
山頂道8號呎租211元 冠全港分層
新地逾16億購YOHO Hub A期商場
藍塘傲「先住後付」貨 撻訂重售低4年前價8%
技術取勝：中遠海控考驗12元支持
【明報專訊】綠城服務收復6.7元底部（圖）
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