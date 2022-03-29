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薛偉傑：減排新招 讓混凝土「吃掉」二氧化碳

【明報專訊】混凝土是全世界使用最廣泛的建築材料，但它的生產過程卻會為自然環境帶來巨大代價。不過，有加拿大和日本工程師卻想出一道奇招，實行將生產過程中產生的二氧化碳固化和永久封存在混凝土內，讓混凝土「帶罪立功」。他們更聲言，現時已經可以造出「負碳排放」的新型環保混凝土！

常用的混凝土，主要成分是水泥、碎石、沙和水，再加上小量外加劑和摻合料，根據用途和強度要求，按一定比例攪拌而製成。一般稱為「水泥混凝土」或「普通混凝土」，廣泛應用於土木工程。但當中最關鍵的成分水泥，卻需要將粉碎的石灰石和其他材料的混合物在窰中燒到1450℃至1650℃來生產，這種高溫通常都是採用燃燒化石燃料，過程中會排出大量二氧化碳。此外，當石灰石被加熱時，當中的碳酸鈣也會釋放出二氧化碳。

因此，全球混凝土的生產其實是以排放大量二氧化碳作為代價，估計佔全球二氧化碳排放總量的7%至8%，是全球第二大的二氧化碳工業氣體排放來源。

可減水泥使用量 一舉兩得

加拿大公司CarbonCure Technologies Inc.創辦人Robert Niven和他的團隊就研究出，其實可以在製作混凝土時，以二氧化碳來代替部分水泥使用量。

首先，在製造混凝土的攪拌過程中，該公司會減少一部分水泥使用量。然後，再將從氨氣和乙醇廠等地方排出的液化二氧化碳注入到潮濕的混凝土混合料中。

這些二氧化碳會與混凝土混合料中的某些成分發生化學反應，礦化成固體碳酸鈣，有助於黏合其他成分，提高混凝土的抗壓強度，所以足以取代部分的水泥使用量。

永久固化封存 免二次釋放

更重要的是，這樣製作出來的混凝土建材即使日後在拆卸時變成粉末，內裏的碳仍然是土狀固體，不會變回二氧化碳（除非是加熱到750℃）。因此，原則上，這樣固化封存二氧化碳是永久的，毋須擔心二次釋放。

而且，相對於純粹將二氧化碳封存在地底或海牀之下，這樣將二氧化碳物盡其用，做法可說是積極得多，經濟效益也好得多。

截至2020年，北美和新加坡至少已經有200多家混凝土生產商獲授權使用CarbonCure的技術來生產新型混凝土。由於CarbonCure設計的機器運輸起來十分方便，所以混凝土生產商既可以在廠房內用它的技術來製造混凝土預製件，亦可以在建築地盤即場製作混凝土。

日本聲稱可達到負碳排放

CarbonCure作為先行者的探路成功，吸引了好幾間加拿大和美國公司仿效，它們的技術方案其實都是大同小異。不過，當中某些公司聲稱，其方案可以比CarbonCure削減更多水泥使用量，兼且二氧化碳淨排放更低，用水量更少等。

例如，美國新澤西州的初創公司Solidia Technologies就聲稱，它研發的新型混凝土磚，每1000公斤可以吸收240公斤二氧化碳。

但最令人震驚的，還是日本方面研發出的CO2-SUICOM（CO2-Storage Under Infrastructure by Concrete Materials），開宗明義就稱為「二氧化碳負排放新型環保混凝土」。

日本工程師聲稱，普通混凝土在生產過程中，每立方米會產生大約288公斤的二氧化碳排放，但CO2-SUICOM卻可以達到每立方米負18公斤二氧化碳排放，可能是全世界第一種能夠達到二氧化碳負排放的混凝土。

據稱，因為生產CO2-SUICOM是採用「γ型矽酸二鈣（γ-C2S）」和粉煤灰來代替部分水泥，與傳統混凝土相比，每立方米大約可以減少197公斤的二氧化碳排放量。此外，CO2-SUICOM每立方米可以固化109公斤二氧化碳。於是，CO2-SUICOM便成功實現了每立方米負18公斤的二氧化碳排放量。（288-197-109 = -18kg/m3）

不過，CO2-SUICOM的缺點是生產成本比傳統混凝土高出一截，所以暫時難以普及。而CarbonCure和Solidia等幾間美加公司的新款混凝土的生產成本，卻可以和傳統混凝土相若，甚至略低一點。

明報記者 薛偉傑

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[薛偉傑 科技觀潮]

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