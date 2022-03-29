劉宇亮：汽車智能化成風 京東方精電受惠

隨着汽車智能化及自動駕駛技術升級成為趨勢，主要從事液晶顯示屏業務，包括汽車顯示屏的京東方精電（0710）在上個星期發布2021年度業績，實現總收益77.38億元，按年增加71%；股東應佔溢利3.28億元，按年大幅增加378%，總收益及股東應佔溢利均創歷史新高。業績取得顯著增長，主要得益於市場機遇拓展汽車業務。其中，受益於量產TFT液晶顯示模塊及觸控屏顯示模塊項目，加上中國汽車市場整體需求增加，公司在中國市場的銷售額增長接近翻倍。其汽車顯示屏業務收益由2020年34.50億元上升至2021年65.09億元，按年增加89%，佔整體收益約84%。目前在汽車TFT顯示屏產品方面處於全球領先地位，尤其是在大中型顯示屏模組方面。

車載顯示系統智能座艙業務接力 潛力佳

汽車顯示屏業務前景樂觀，京東方精電與京東方集團擴展在成都的TFT及觸控屏模組生產設施。預期2023年初擴展完成後，進一步擴大市場份額。加上智能座艙人機界面體驗數字化和升級成為汽車行業趨勢，京東方精電未來數年將開發新一代汽車顯示器技術，例如大型曲面座艙顯示器、BD顯示屏、Mini-LED、切換防窺顯示、裸眼3D顯示和柔性OLED等。

總括而言，汽車智能化對於車載顯示大屏化和多屏化都會拉動顯示屏的需求。京東方精電是車載大尺寸顯示屏的龍頭，車載顯示系統、智能座艙等業務的接力，將進一步打開長期增長空間，未來發展潛力甚佳。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]